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實現高中夢？傷害公屋戶？芝加哥華社陷入兩難

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠更好團結聯盟主席吳常義說，三年前曾提出在華埠運河街的鐵路閒置土地興建高中，但後因光拆除橋洞經費就高達5000萬而作罷。 (本報檔案照片)
華埠更好團結聯盟主席吳常義說，三年前曾提出在華埠運河街的鐵路閒置土地興建高中，但後因光拆除橋洞經費就高達5000萬而作罷。 (本報檔案照片)

「很難在華埠附近找到大到可以興建學校的空地，但也不想因為建校而傷害公屋住戶」，積極爭取興建華埠高中的華埠更好團結聯盟主席吳常義，對於新高中究竟應該蓋在哪裡的爭議道出兩難心聲，他說，如果新高中可以蓋在華埠商圈是最完美的選擇，然而華埠大片土地堪稱「瀕臨絕跡」，最終可能也只能接受芝公校系統(CPS)的決定。

芝城華社催生華埠高中至少已經超過40年，前幾年好不容易CPS決定將位於華埠旁的全國教師學院(National Teacher Institute)擴建為華埠高中，但卻受到該校師生、民眾強烈反對，甚至告上法院而迫使公校喊停該項計畫。

今年在州府與市府預算即將陸續到位後，華埠高中的選址再度因為受到民眾反對而出現挑戰。

吳常義說，芝公校提出24街夾州街的高中預定地有優點有缺點，因為在靠近南環區、中國城與橋港區找到這大片土地實屬不易，且這塊1.7畝的空地距離華埠不遠，的確符合需求，此外，該地點目前就建有棒球場、田徑場，高中建在此地將會有完整校園。

該學校預定地的缺點，包括要從橋港區部分區域到高中的公共交通工具不夠完善，例如搭乘瓦里斯路線的公車，必須在華埠下車然後轉其他路線公車，或直接從華埠步行到校，此外，不少人對於蓋了高中可能會讓部分公屋居民帶來傷害感到擔憂。

吳常義說，其實他個人最鍾情在華埠23街夾運河街(S. Canal. St.)的閒置土地建校，該土地屬於鐵路機構，正處於華埠中心，加上該路段的橋洞屢向來有治安疑慮，如能解決土地收購並完成評估，或許將是校址不錯考量。不過，經過初步評估，光拆掉橋洞的費用就高達5000萬，因此可行性不高。

華埠18街以北的78區也是許多華人心儀的蓋校地點，78區顧問委員會成員廖敏欣說，她曾向CPS提出與78區談判取得土地的建議，因為該區之前有轉讓一些土地給伊利諾大學興建探索伙伴研究學院(University of Illinois's Discovery Partners Institute)，但市府似乎仍執意推進在CHA持有的24街夾州街空地興建。

吳常義說，之前興建華埠圖書館時，社區也提了建議地點，但最後市府還是按照其計畫選址與興建，但無論如何，華埠更好團結聯盟將在26日晚間6時到7時30分，於華埠培德中心三樓舉行華埠高中最新進展討論會，希望公眾踴躍參與。

華埠 公校 芝城

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