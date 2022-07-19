芝48區區長不參選 北華埠將換新人主政

48區區長歐斯特曼(右二)十分支持北華埠各項活動，圖為他出席今年北華埠春節遊行。(區長辦公室提供)

繼選區包括部分北華埠 的芝加哥 46區區長卡普爾曼(James Cappleman)宣布不再競選連任後，選區包括北華埠大部分地區的48區區長歐斯特曼(Harry Osterman)日前也公開表示，無意參加明年2月的區長連任選舉。

由於重畫後新選區將包括南華埠的11區，也因原區長唐信(Patrick Thompson)涉及貪腐作假而遭聯邦判刑下台，目前由市長萊特福特指派的李慧華接任，但李慧華是否能成功贏得選戰仍存在變數，這也意味著芝城 南北華埠的區長或許都可能同時由新人掌政。

已擔任該區區長11年的歐斯特曼說，在出任48區區長前，他當過11年的州眾議員，長達22年的民意代表工作非常開心但也勞累，做出不再角逐連任的決定「並不容易」，他承諾會在僅剩的10個月任期內盡責做好區長工作。

他表示，所以選擇早點公開意願，是希望讓有意角逐的人選可以趕快展開準備。芝市級選舉將在明年2月底舉行，當選者將於5月份上任。48區主要包括北華埠的Edgewater區、Andersonville區以及上城區，人口約有5萬5000人，其中亞裔占了約15%。

歐斯特曼為了提高北華埠的商機，過去幾年一直積極提出改造方案，包括夏季期間推出「北華埠夜市」，增設亞偕街的路邊用餐區及街道設計等。

芝加哥市議會的50位現任區長中，有多人陸續去職另謀他職、不再角逐連任或職位受到挑戰，可預見明年的區長選舉將為市府議會帶來全新局面，其中確定不會繼續參選的區長，除上述46區、48區區長、11區區長之外，還包括：

●遭起訴的34區區長奧斯汀(Carrie Austin)，已經放棄其議會席位。

●21區區長布魯金斯(Howard Brookins)正由道德委員會(Ethics Board)對他的律師工作是否與區長職位所有衝突而等待裁決，他是否尋求連任將以到時的司法審判為結果決定。

●第六區區長索耶(Roderick Sayer)、第15區區長羅沛茲(Ray Lopez)均已經放棄連任區長選舉，而改換跑道參選芝加哥市市長。

●第四區區長金恩(Sophia King)也有可能將轉換不同職位選舉；至於華人居民越來越多的12區，現任區長卡德納斯(George Cardenas)已經選上庫克郡評估委員會(Board of Review)職位，因此不會再參選明年區長選舉。

●涉嫌貪腐的14區區長柏克(Edward Burke)，雖然審判日推遲到明年11月，但他是否能繼續成功連任受到質疑。

●此外還有24區區長史考特(Michael Scott Jr.)離職轉到私人公司任職，該職位由萊特福特指派史考特的妹妹暫代。