我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

7人確定角逐 芝市長明年選戰升溫

特派員黃惠玲／芝加哥報導
現任市長萊特福特(前左三)及死對頭15區區長羅沛茲(前右二)都將角逐下屆芝加哥市市長。(特派員黃惠玲／攝影)
現任市長萊特福特(前左三)及死對頭15區區長羅沛茲(前右二)都將角逐下屆芝加哥市市長。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市級選舉明年2月28日舉行，除了區長將有明顯變動外，面臨治安惡化、物價飆漲及多項市政議題考驗的芝加哥市市長選舉，也備受選民矚目，在部分原本宣告參選者陸續退出後，目前確定參選者共有七名。

七名參選芝加哥市市長選舉者，依姓氏先後順序：

●社會活動家葛林(Ja'Mal Green)：葛林近年以「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)及對警察的暴力執法直言不諱而聲名鵲起，2019年他就曾參選芝加哥市市長，但後來遭到另一名參選人威爾森(Willie Wilson)質疑其提出的簽署而退出選戰。

●萊特福特：現任市長在6月7日宣布了角逐連任，在俄亥俄州出生的她，畢業於芝加哥大學法學院，2019年市長選舉中，萊特福特以清新形象擊敗其他10多名參選者，過去幾年任職期間，她帶領芝城度過疫情期及至少兩次的打砸搶暴亂，不過，她未依照選舉承諾讓市府更透明則飽受批評。

●第六區區長索耶(Roderick Sawyer)：前市議會非裔小組負責人，萊特福特上任後，任命索耶領導衛生與福利委員會，並加入市長領導團隊，但兩人關係並不融洽，主要原因在於萊特福特偶爾會批評索耶的領導風格，而索耶的區長職位在2019年選舉時，差點被一位沒什麼知名度的挑戰者打敗。

●前芝公校系統(CPS)執行長瓦拉斯(Paul Vallas)：瓦拉斯早在90年代戴利市長時期出任過預算主管而打開知名度，他角逐過2002年伊州州長但失敗，瓦拉斯在2019年也參加了市長選舉，得票排名第九，他長期協助警察協會進行勞資談判，也對萊特福特處理犯罪方式表達不滿。

●伊州26區州眾議員巴克納(Kam Buckner)：巴克納畢業於伊利諾大學，之後曾在聯邦參議員德賓(Dick Durkin)辦公室工作，也曾擔任過前新奧爾良市市長的新聞秘書，2019年他被指派擔任26區州眾議員，然而曾有酒駕違規史的他，仍很難脫離此困擾。

●15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)：他所代表的後院區(Back of the Yards)與布萊頓公園區(Brighton Park)近年華人居民越來越多，而他從伊曼紐時期到萊特福特主政，一直都是市長的反對派角色，近兩年他對治安的惡化極度不滿，羅沛茲跟萊特福特一樣都是公開的同性戀人士。

●百萬富翁威爾森(Willie Wilson)：為了協助民眾度過高油價、高物價難關，威爾森今年已經累計送出四百萬加油卡、超市購物卡，過去七年，威爾森熱中投入各種選舉，他選過兩次芝加哥市市長、一次伊州聯邦參議員，甚至在2016年參選美國總統。他在之前的市長選舉中，獲得相當多的非裔選民支持。

芝加哥 伊州 警察

上一則

失憶症長者疑遭螞蟻咬死 家屬告長照中心

下一則

Rackspace雲科創始人 離婚爭產惡鬥

延伸閱讀

爭大位 英外相豪言領導自由世界反普亭、俄轟二流政客

爭大位 英外相豪言領導自由世界反普亭、俄轟二流政客
挽留熊隊 芝改造博物館園區草案出爐

挽留熊隊 芝改造博物館園區草案出爐
巴西37歲女嫁給布偶 「生下」布娃娃 「有胎盤、臍帶和血液」

巴西37歲女嫁給布偶 「生下」布娃娃 「有胎盤、臍帶和血液」
芝市長出席龍舟賽 讚華埠社區典範

芝市長出席龍舟賽 讚華埠社區典範
伊州長：羅訴韋德推翻 該州墮胎仍合法

伊州長：羅訴韋德推翻 該州墮胎仍合法
取消超速6哩開罰 芝市議會推遲表決

取消超速6哩開罰 芝市議會推遲表決

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
達拉斯動物服務局對咬死女童三犬處以安樂死，但對外資訊不透明，遭批評。(Dallas Animal Services)

母外出 4歲女娃遭家中3隻鬥牛犬咬死

2022-07-17 11:38
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
職業美足聯盟NFL前達拉斯牛仔隊跑鋒巴柏因熱衰竭喪命。(Getty)

天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死

2022-07-13 21:12
調查發現，許多企業高層並未遵守自己定下的規定重返辦公室上班。（Getty Images）

企業重返辦公室雙標？雇員有35% 高層主管只有19%

2022-07-11 02:08

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了