7人確定角逐 芝市長明年選戰升溫

現任市長萊特福特(前左三)及死對頭15區區長羅沛茲(前右二)都將角逐下屆芝加哥市市長。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市級選舉明年2月28日舉行，除了區長將有明顯變動外，面臨治安惡化、物價飆漲及多項市政議題考驗的芝加哥市市長選舉，也備受選民矚目，在部分原本宣告參選者陸續退出後，目前確定參選者共有七名。

七名參選芝加哥市市長選舉者，依姓氏先後順序：

●社會活動家葛林(Ja'Mal Green)：葛林近年以「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)及對警察 的暴力執法直言不諱而聲名鵲起，2019年他就曾參選芝加哥市市長，但後來遭到另一名參選人威爾森(Willie Wilson)質疑其提出的簽署而退出選戰。

●萊特福特：現任市長在6月7日宣布了角逐連任，在俄亥俄州出生的她，畢業於芝加哥大學法學院，2019年市長選舉中，萊特福特以清新形象擊敗其他10多名參選者，過去幾年任職期間，她帶領芝城度過疫情期及至少兩次的打砸搶暴亂，不過，她未依照選舉承諾讓市府更透明則飽受批評。

●第六區區長索耶(Roderick Sawyer)：前市議會非裔小組負責人，萊特福特上任後，任命索耶領導衛生與福利委員會，並加入市長領導團隊，但兩人關係並不融洽，主要原因在於萊特福特偶爾會批評索耶的領導風格，而索耶的區長職位在2019年選舉時，差點被一位沒什麼知名度的挑戰者打敗。

●前芝公校系統(CPS)執行長瓦拉斯(Paul Vallas)：瓦拉斯早在90年代戴利市長時期出任過預算主管而打開知名度，他角逐過2002年伊州 州長但失敗，瓦拉斯在2019年也參加了市長選舉，得票排名第九，他長期協助警察協會進行勞資談判，也對萊特福特處理犯罪方式表達不滿。

●伊州26區州眾議員巴克納(Kam Buckner)：巴克納畢業於伊利諾大學，之後曾在聯邦參議員德賓(Dick Durkin)辦公室工作，也曾擔任過前新奧爾良市市長的新聞秘書，2019年他被指派擔任26區州眾議員，然而曾有酒駕違規史的他，仍很難脫離此困擾。

●15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)：他所代表的後院區(Back of the Yards)與布萊頓公園區(Brighton Park)近年華人居民越來越多，而他從伊曼紐時期到萊特福特主政，一直都是市長的反對派角色，近兩年他對治安的惡化極度不滿，羅沛茲跟萊特福特一樣都是公開的同性戀人士。

●百萬富翁威爾森(Willie Wilson)：為了協助民眾度過高油價、高物價難關，威爾森今年已經累計送出四百萬加油卡、超市購物卡，過去七年，威爾森熱中投入各種選舉，他選過兩次芝加哥市市長、一次伊州聯邦參議員，甚至在2016年參選美國總統。他在之前的市長選舉中，獲得相當多的非裔選民支持。