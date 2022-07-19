我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

芝市長指派新教委取代反對教委 建華埠高中阻力大減

特派員黃惠玲／芝加哥報導
未被續聘的特洛思，極力反對華埠高中蓋在位於24街夾州街口，因該處空地原本計畫興建可負擔住屋。(特派員黃惠玲／攝影)
未被續聘的特洛思，極力反對華埠高中蓋在位於24街夾州街口，因該處空地原本計畫興建可負擔住屋。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市市長萊特福特日前指派前區長史考特(Michael Scott Jr.)取代現任委員特洛思(Dwayne Truss)，出任芝加哥教育委員會委員，由於特洛思為反對芝公校撥款1億2000萬興建華埠高中方案，此舉也意味著之前暫停投票的新高中建案，在排除可能阻力後，通過機率大幅提高。

芝教育委員會原本要在6月22日對包括華埠新高中方案的年度預算案舉行表決，但芝公校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)緊急叫停了其中華埠高中的預算計畫，他說，CPS主要希望與社區加強溝通，聆聽居民意見。

萊特福特稍早到華埠出席活動時向本報記者表示，她堅定支持華埠興建高中，也將盡力協助華埠達成目標。

培德中心主任吳常義對此表示，反對新興華埠高中者，主要的論點包括附近有一些高中缺乏生源卻沒有好好利用，且華埠高中預定地是原來規畫興建「可負擔住房」的土地。

萊特福特近日宣布了新的委員人選，果然將不支持華埠新建高中的特洛思排除，改派史考特接任。不過，萊特福特辦公室表示，指派新人接任教委會委員，純粹是因為特洛思任期屆滿。

新的教委史考特為萊特福特的堅定盟友，他曾領導市議會的教育及兒童發展委員會，但他在5月份辭去了區長職務，換到一家電影製作公司Cinespace工作，而原來的區長職缺，則由萊特福特提名史考特的妹妹莫尼克.史考特(Monique Scott)接替。

史考特的父親在2001年到2009年也擔任過芝教育委員會委員。

遭市長替換的特洛思說，他非常意外自己沒有連任。萊特福特與馬丁內茲都想興建特洛思反對的華埠新高中，特洛思尤其對將蓋平價房屋的用地改建為學校感到不滿。

教育委員會六名委員中，有兩名公開反對新建華埠高中，特洛思外的另一名是麥蘭德茲(Luisiana Melendez)，他上個月也宣布要離開教委會，另一位委員索特洛(Lucino Sotelo)也決定不再擔任教委會委員。據指出，萊特福特團隊將指派律師諾瓦克(Sulema Medrano Novak)及前CPS職員龐德爾(Paige Ponder)接替教委會委員。

CPS原始提出的高中預定地位於24街夾州街(State St.)，馬丁內茲說，教委會不久的將來會對該案重新進行投票，這段期間則將多多聆聽社區心聲，同時也有更足夠時間說服反對該案的董事會成員。

CPS在6月初公布了新學年預算案，其中包括保留7000萬作為新建華埠高中的經費，此資金加上兩年前伊利諾州府承諾提供5000萬的撥款，累計華埠高中建案將達1億2000萬資金。

華埠 教育 預算

上一則

全美最佳經商州 北卡首摘冠 州長歸功人民高素質

下一則

邊境危機加劇 德州州長艾伯特歸咎拜登

延伸閱讀

挽留熊隊 芝改造博物館園區草案出爐

挽留熊隊 芝改造博物館園區草案出爐
不滿美參議員訪台 中國宣布在台灣周邊海空軍演

不滿美參議員訪台 中國宣布在台灣周邊海空軍演
美參議員史考特訪台 將見蔡英文談台美安全與經貿

美參議員史考特訪台 將見蔡英文談台美安全與經貿
芝市長出席龍舟賽 讚華埠社區典範

芝市長出席龍舟賽 讚華埠社區典範
伊州長：羅訴韋德推翻 該州墮胎仍合法

伊州長：羅訴韋德推翻 該州墮胎仍合法
取消超速6哩開罰 芝市議會推遲表決

取消超速6哩開罰 芝市議會推遲表決

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
達拉斯動物服務局對咬死女童三犬處以安樂死，但對外資訊不透明，遭批評。(Dallas Animal Services)

母外出 4歲女娃遭家中3隻鬥牛犬咬死

2022-07-17 11:38
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
職業美足聯盟NFL前達拉斯牛仔隊跑鋒巴柏因熱衰竭喪命。(Getty)

天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死

2022-07-13 21:12
調查發現，許多企業高層並未遵守自己定下的規定重返辦公室上班。（Getty Images）

企業重返辦公室雙標？雇員有35% 高層主管只有19%

2022-07-11 02:08

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了