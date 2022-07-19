芝市長指派新教委取代反對教委 建華埠高中阻力大減

未被續聘的特洛思，極力反對華埠高中蓋在位於24街夾州街口，因該處空地原本計畫興建可負擔住屋。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市市長萊特福特日前指派前區長史考特(Michael Scott Jr.)取代現任委員特洛思(Dwayne Truss)，出任芝加哥教育 委員會委員，由於特洛思為反對芝公校撥款1億2000萬興建華埠 高中方案，此舉也意味著之前暫停投票的新高中建案，在排除可能阻力後，通過機率大幅提高。

芝教育委員會原本要在6月22日對包括華埠新高中方案的年度預算 案舉行表決，但芝公校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)緊急叫停了其中華埠高中的預算計畫，他說，CPS主要希望與社區加強溝通，聆聽居民意見。

萊特福特稍早到華埠出席活動時向本報記者表示，她堅定支持華埠興建高中，也將盡力協助華埠達成目標。

培德中心主任吳常義對此表示，反對新興華埠高中者，主要的論點包括附近有一些高中缺乏生源卻沒有好好利用，且華埠高中預定地是原來規畫興建「可負擔住房」的土地。

萊特福特近日宣布了新的委員人選，果然將不支持華埠新建高中的特洛思排除，改派史考特接任。不過，萊特福特辦公室表示，指派新人接任教委會委員，純粹是因為特洛思任期屆滿。

新的教委史考特為萊特福特的堅定盟友，他曾領導市議會的教育及兒童發展委員會，但他在5月份辭去了區長職務，換到一家電影製作公司Cinespace工作，而原來的區長職缺，則由萊特福特提名史考特的妹妹莫尼克.史考特(Monique Scott)接替。

史考特的父親在2001年到2009年也擔任過芝教育委員會委員。

遭市長替換的特洛思說，他非常意外自己沒有連任。萊特福特與馬丁內茲都想興建特洛思反對的華埠新高中，特洛思尤其對將蓋平價房屋的用地改建為學校感到不滿。

教育委員會六名委員中，有兩名公開反對新建華埠高中，特洛思外的另一名是麥蘭德茲(Luisiana Melendez)，他上個月也宣布要離開教委會，另一位委員索特洛(Lucino Sotelo)也決定不再擔任教委會委員。據指出，萊特福特團隊將指派律師諾瓦克(Sulema Medrano Novak)及前CPS職員龐德爾(Paige Ponder)接替教委會委員。

CPS原始提出的高中預定地位於24街夾州街(State St.)，馬丁內茲說，教委會不久的將來會對該案重新進行投票，這段期間則將多多聆聽社區心聲，同時也有更足夠時間說服反對該案的董事會成員。

CPS在6月初公布了新學年預算案，其中包括保留7000萬作為新建華埠高中的經費，此資金加上兩年前伊利諾州府承諾提供5000萬的撥款，累計華埠高中建案將達1億2000萬資金。