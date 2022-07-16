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華博館「旨在取悅」展覽 聚焦父權與亞裔女性

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華博館「焦點系列」即日起到8月28日，展出勞珈苡的玻璃創作。(華博館提供)
華博館「焦點系列」即日起到8月28日，展出勞珈苡的玻璃創作。(華博館提供)

芝加哥美洲華裔博物館「焦點系列」展覽，從16日起推出第三位藝術家勞珈苡的專展「旨在取悅」，她的作品聚焦父權社會是如何影響亞裔女性的定位，以及如何通過文化和社會期望的性別角色來維持其控制權力。

華博館表示，「焦點系列」由華博館與摩拉爾製作(Molar Productions)的李煥庭共同發起，從今年3月起輪流展示本地新晉和中生代華裔藝術家的作品。之前推出了謝孝真、Nicole Leung的兩位藝術家作品展覽。

勞珈苡的作品以玻璃為主要媒介，她以創作方式，來紀念少數族裔女性所持續面對的集體交叉逆境。其作品表達了父權社會影響亞裔女性在其權力結構中的定位，以及如何通過文化和社會期望的性別角色來維持其掌控權。

勞珈苡採用的視覺語言包括來自她童年的、現已成爲流行文化標誌的父權遺物，她在這個展覽中展示以Hello Kitty和其他女孩玩具爲靈感來源的玻璃製品，藉此對亞裔女性代表、身份、和情色化方面的現狀提出評論。

她解釋，所以選擇玻璃為創作材質，是因為玻璃是持續處於一種脆弱而穩固的狀態，有其内在矛盾。儘管玻璃是透明的，卻仍能夠扭曲人們視野，透過其被操控的形狀來彎曲現實。總體來説，她的作品懷舊而詼諧，以一種頑皮方式記錄女性，特別是女性移民在社會規定的種族框架中的定位。

勞珈苡之前為一名醫護人員，後決定投身藝術創作，2015年取得加拿大安大略省謝里丹學院(Sheridan College)工藝設計學士，2022年獲伊利諾州州立大學(Illinois State University)藝術碩士學位。

華博館展覽委員會主任委員梅素蘭表示，很高興能繼續與李煥庭合作，並幫助推廣這些有才華和創造力的藝術家。李煥庭是一名多媒體藝術家、獨立策展人和作者。

該展覽即日起到8月28日展出，華博館開放時間為每周三、周五上午9時30分至下午2時，周六上午10時至下午5時，周日上午10時至下午4時，地址：238 W. 23rd Street, Chicago, IL 60616。

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