湖畔救生圈保命 芝加哥落水男幸運獲救

芝加哥公園管理局沿著密西根湖畔安裝了115個救生圈。(特派員黃惠玲／攝影)

為強化密西根湖畔的戲水安全，芝加哥 公園管理局在去年年底與今年夏季開始時，於湖邊安裝了多達115個救生圈，這些裝置日前發揮了救命功用，一名男子13日在羅傑斯公園區(Rogers Park)湖畔防波堤落水，三名友人曾試圖把他拉上岸但都失敗，最終友人發現附近裝置的救生圈，緊急丟下水才讓該男子幸運獲救。

目擊者魏斯(Robin Vice)表示，該名男子在事發當天晚間約7時掉到波濤洶湧的湖裡，同行的三名朋友曾試圖將他拉上岸，但落水者剛好被一塊防波堤卡住無法脫身，隨著波浪越大且天色漸黑，危險程度也越來越高，這時其中一人突然發現岸邊裝有醒目的救生圈，趕緊衝去取下後丟給在水中的朋友，大夥再協力將他慢慢拉上岸。

芝加哥公園管理局沿著密西根湖畔安裝了115個救生圈。(特派員黃惠玲／攝影)

國家氣象局的資料顯示，這宗險些溺水的事故發生，湖上波浪非常危險。魏斯說，當時湖灘已經飄起紅色「請勿游泳 」的旗幟，救生員也警告過這群人不要下水，「如果沒有新安裝的救生圈及時救援，恐怕落水者凶多吉少」。

根據統計，今年至今已經至少有24人在密西根湖溺斃，其中包括一名年僅九歲的女童在印第安納州的蓋瑞市附近的湖水淹死。

芝加哥公園管理局在去年年底以及今年夏天初期，陸續在密西根湖畔安裝了115個救生圈，就是希望能夠提升戲水安全。之所以加裝這些救生圈，是源自於去年夏季一名也是在羅傑斯公園區附近湖水溺水的19歲青年，這名年輕人就是因為找不到救生圈施援而不幸溺斃。在該次致命事件後，包括官員、民代與居民紛紛積極倡導加裝救生圈。

伊州 州長普立茲克因此簽署了法令，要求沿著密西根湖畔必須全面安裝救生圈，安裝地點包括任何對公眾開放的水域、湖畔。