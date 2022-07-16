房市現疲態 芝加哥6月房屋成交數減少12.6%

芝城6月份房屋交屋件數比去年同期減少12.6％。(美聯社)

儘管芝城 房市銷售這幾個月一直呈現小幅下降，但仍維持在過去15年的高峰，然而隨著簽訂買賣合約的數目減少，預料將對最終成功交屋件數造成衝擊。根據統計，6月份的交屋件數比去年同期減少了12.6％，同時也是過去兩年來最大的降幅，尤其去年6月份的創紀錄成交數，更凸顯了今年房市交易開始出現疲軟。

伊州 房產經紀人協會(Illinois Association of Realtors)報告指出，過去一周半的時間內，芝城成交件數下降了15.8%，此數據也引起部分人士對於房市發展的憂慮。

在芝加哥 房屋合同簽訂件數方面，過去4個月的同比降幅均比前一個月高，6月份降幅更高達22.4%，幾乎是10年來的最高跌幅。值得留意的是合約減少最多的是公寓與連棟屋，這兩種房屋物件的合約縮減了31％，而一般獨棟屋的合同件數只減少了12%。

芝加哥已完成合約正等待完成銷售房屋(pending home sales)的件數，比去年同期減少了1378宗，達11年來新低，也比上個月(5月)減少了561套。

在過去十年芝城法拍屋的數量，到這兩年才好不容易減少，但近來這類房屋又出現小幅上升跡象，6月份芝城在市面出售的房屋，有1.7%的物件為法拍屋陷入銷售困境，而去年同期此數字為1.6%。

芝城待售房屋的庫存量，也是影響房屋銷售是否低迷的關鍵因素，6月份公寓及連棟屋的待售屋庫存量創新低，而待售房屋短缺，也因此拉低了成交總數。

至於平均上市到成交的天數，公寓及連棟屋平均約需54天，比去年的69天更短，獨棟屋平均需43天，比去年同期40天多出三天，數據顯示，幾乎一半的上市房屋，都在兩周內成功簽約。