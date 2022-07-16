芝加哥美洲華裔博物館展示《焦點系列》第三位藝術家

勞珈苡的作品《旨在取悅》

芝加哥 美洲華裔 博物館（華博館）《焦點系列》將展示第三位藝術家勞珈苡。《焦點系列》由華博館與摩拉爾製作（Molar Productions）的李煥庭共同發起，自2022年3月中旬起輪流展示本地新晉和中生代華裔藝術家的作品。勞珈苡的作品以玻璃為主要媒介。她的展覽《旨在取悅》將由7月16日持續到8月28日。開幕式定於7月16日下午3時至6時在華博館舉行。

華博館展覽委員會主任委員梅素蘭表示：「我們很高興能繼續與李煥庭先生合作，並幫助推廣這些有才華和創造力的藝術家。」本項目由李煥庭策展，面向我們的社區以及芝加哥更多的觀眾，旨在介紹、推廣、和慶祝美國華人不同的藝術願景和經驗，並聚焦和反思我們同當代視覺文化的關係。

藝術家勞珈苡以創作來紀念少數族裔女性所持續面對的集體交叉逆境。她的作品聚焦了我們固有的父權制社會是如何精明地影響亞裔 女性在其權力結構中的定位，以及如何通過文化和社會期望以及常態化的性別角色來維持其控制。

勞珈苡採用的視覺語言包括來自她童年的、現已成爲流行文化標誌的父權遺物。勞珈苡在這個展覽中展示以 Hello Kitty 和其它女孩玩具爲靈感來源的玻璃製品，以評論亞裔女性代表、身份、和情色化方面被調節的狀態。

玻這位藝術家之所以被玻璃吸引，是因為玻璃是持續地處於一種脆弱而穩固的狀態，有其内在矛盾。儘管玻璃是透明的，卻仍能夠扭曲我們的視野，透過其被操控的形狀來彎曲現實。總體來説，勞珈苡認爲她的作品懷舊而詼諧，卻又是一種以頑皮方式記錄女性，特別是女性移民，在社會規定的種族框架中的定位。

作爲一名前任醫護人員，勞珈苡通過創作渠道來來尋找她的聲音，並探索她作爲有色人種女性的身份。她在2015年回到學校，在加拿大安大略省謝里丹學院（Sheridan College）攻讀工藝設計學士學位，並於2022年獲得伊利諾伊州立大學（Illinois State University）的藝術碩士學位。

《焦點系列》之前展出過的藝術家包括謝孝真和Nicole Leung。

李煥庭是一名多媒體藝術家、獨立策展人和作者。他從伊利諾伊州立大學芝加哥分校（UIC）取得藝術學士學位，並從芝加哥藝術學院（SAIC）獲取雕塑藝術碩士學位。他還在芝加哥藝術學院和哥倫比亞學院（Columbia College）任教。他的藝術實踐包括雕塑、影像、裝置及繪畫，以此把美國亞裔的經歷、特別是他個人的經歷「重塑」成被他稱作為「東方特質」的多媒體物件和圖像。他的作品曾在本地、國內和國際展出。在他的策展項目摩拉爾製作之外，李煥庭還與畫家傑森．鄧達（Jason Dunda）一起扮演《神秘的國際廚師！》。

芝加哥美洲華裔博物館成立於2005年，是一家501(C)(3)非營利機構，致力於推動對美洲華裔文化的欣賞及其作為美國史料重要組成部分的貢獻，並通過展覽、教育和研究來保存主要位於中西部地區的美洲華裔的過去、現在和未來。

芝加哥美洲華裔博物館目前開放時間為周三和周五上午9點30分至下午2點，周六上午10點至下午5點，周日上午10點至下午4點。所有訪客需在室內佩戴口罩。感謝您的配合。