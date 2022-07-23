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免費為客戶剪碎紙 清除舊文件請來湖濱銀行

本報芝加哥訊
清除舊文件請來湖濱銀行，免費為客戶剪碎紙。
清除舊文件請來湖濱銀行，免費為客戶剪碎紙。

湖濱銀行（ Lakeside Bank）將於2022年8月13日上午十點-十二點在位於 3855 S. Halsted St, Chicago, IL 60609 的湖濱銀行第九分行為客戶免費為客戶剪碎紙，清除舊文件。每戶最多限三箱或三袋，請取下夾子或塑膠緊固物品，請把空紙箱或袋子帶走，不要留在現場，當粉碎車達到容量，即停止工作。歡迎大家前往。

大芝加哥地區擁有分別位於市中心環區（2家）、南環、中國城、UIC、湖景區和郊區九家分行的湖濱銀行，感謝所有客戶數十年來對湖濱銀行發展的大力支持，從最初的1億5000萬美元的資產，發展至今擁有超過23億美元的資產，全美銀行中排名前8%。而位於橋港區的第九分行大樓是湖濱銀行投資興建，內部裝修富麗堂皇，各項設施設置完美。該分行位置非常優越，交通十分便利，并擁有大型停車場，方便客戶。

湖濱銀行橋港區分行將繼續服務社區，為客戶提供個人借貸、企業商業貸款、開戶及定期惠率存款，以及退休賬戶和退休基金計劃等全方位金融服務。有關各項金融信貸服務以及免費為客戶剪碎紙詳情，歡迎致電：312-808-5852（中文）諮詢。

退休 貸款 投資

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