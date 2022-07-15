伊州今夏首批西尼羅病毒蚊現蹤 專家籲外出加強防蚊

伊利諾州發現今年夏季第一批攜帶西尼羅病毒(West Nile virus)的蚊子，公衛部門表示，第一批病蚊聚集在芝城 北邊的艾文斯頓市(Evanston)、凱泥爾沃斯市(Kenilworth)以及北菲爾德市(Northfield)等緊鄰的社區現蹤。

衛生部門稱，這群病蚊是在上周收集到的，13日已經確認均呈病毒陽性，此外，在史考基市(Skokie)也已經發現攜帶西尼羅病毒的蚊子。

公衛專家呼籲，為了加強保護，外出應使用驅蟲劑，穿寬鬆的衣服，避免蚊子進食高峰期的清晨和黃昏外出，其他防範蚊子叮咬的方法，包括每周傾倒家中積水，扔掉可以盛水的未使用容器，使用含有以下任何一種CDC推薦成分的驅蟲劑，來防止叮咬：派卡瑞丁、避蚊胺、檸檬桉油(或 PMD)或 IR3535。

感染西尼羅病毒的常見症狀，包括發燒、噁心、頭痛和肌肉 酸痛。症狀可能持續幾天到幾周，伊利諾伊州 衛生廳表示，五分之四的感染西尼羅河病毒的人不會出現任何症狀。

在極少數情況下，有些人可能會發生嚴重的疾病，包括腦膜炎，甚至死亡。 60歲以上和免疫系統較弱者，一旦感染西尼羅病毒時，變成重症的風險比一般健康人更高。