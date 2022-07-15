芝加哥最新水上生態公園「野生之哩」開放參訪

「野生之哩」為芝加哥最新的水上生態公園。(芝加哥都市河流官網截圖)

由環保組織「城市河流」(Urban Rivers)號召成立的最新水上生態公園「野生之哩」(Wild Mile)，即日起開放公眾參訪，這片占地17畝的最新環保景點，位於北大道(North Ave.)到芝加哥 大街(Chicago Ave.)間的芝加哥河畔。

城市河流創辦人韋斯利(Nick Wesley)說，他希望所有學生都能參與這個項目，該組織早期與芝加哥英國 學校合作「水上漂浮花園」非常成功，他說，因為英國學校資源豐富，例如有足夠經費租用皮筏到水上執行栽種，所以該項計畫推動順利，但限於經費該計畫卻無法讓任何學生都得以加入。

現在新的「野生之哩」可以降低加入門檻，參加者不需要租用皮艇，就能夠在這個公園內參與水質測試、認識植物及了解河流歷史。

「野生之哩」為芝加哥最新的水上生態公園。(芝加哥都市河流官網截圖)

「野生之哩」獲得市府、慈善機構與謝德水族館(Shedd Aquarium)等單位的大力支持，芝加哥由於早前屬於工業用途，在19世紀50年代，是商業運輸的主要通路，河畔更林立工廠、倉庫及廢棄物處理廠。

根據城市河流研究中心主任倪歌迪姆斯(Phil Nicodemus)表示，這條河在一哩的範圍內，可以容納數十種不同的生態環境，包括設立漂浮花園、麝鼠及海歸等動物的小型棲息地等，將使民眾、學生可以實地了解河流自然生態的發展。

韋斯利說，所有項目的規劃與推進，都以河流野生動物為優先考慮，「這是一個以野生動物為中心的公園」。

他表示，在公園試行開放三個月以來，已經接待了300多名學生，受到極好的迴響。

「野生之哩」計畫在8月份與謝德水族館在水域內安裝六個漂浮島，目前預定地點在Bubbly Creek下面的土地裝置，但由於該片土地屬於聯邦持有，為取得使用權，可能屆時會拖延進度，不過，韋斯利說，如果預定地點發生困難，將把安裝地點往南移動。

由都市河流籌建的「野生之哩」進一步信息，可查詢官網：www.wildmilechicago.org。