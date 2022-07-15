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伊州防疫放寬 取消大學師生強制接種疫苗

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長宣布，取消強制大學教職員與學生接種規定。(UIC臉書)
伊州州長宣布，取消強制大學教職員與學生接種規定。(UIC臉書)

伊利諾州州長普立茲克團隊13日宣布多項新的新冠防疫措施，其中包括取消強制要求大學教職員與學生接種疫苗，此外，也放寬長照機構未接種疫苗員工的每周強制檢測規定。

大學學生與教職員的強制接種鬆綁，意味著大學生與教職員不再需要提供疫苗接種證明，不過，伊州幼稚園到12年級學校、坊間托兒所以及其他提供相關照顧組織的工作人員，仍須強制接種疫苗。

普立茲克表示，隨著與疫苗共存的趨勢，州府將放寬一些要求，同時也會繼續保護最脆弱的個體，且確保每位有需要的州民可以善用每一分聯邦補助。

普立茲克也放寬對長照設施與醫院未接種員工的檢測要求，根據聯邦疾病防治中心的防疫指南，之前上述員工每周必須接受一次病毒檢測，現在如果該社區為「中度傳播風險」時，才需要每周受檢一次；假使社區的病毒傳播風險升至「高度」時，那麼長照機構與醫院的員工，如果未接種疫苗則必須每周接受兩次檢測。

此外，普立茲克政府也將恢復正常的囚犯轉移作業。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪也針對病毒新的變種做了說明，她表示，目前具有高度傳染性的 BA.4跟BA.5已經成為確診族群中的主流，一旦感染這兩種變異病毒株時，會導致更多上呼吸道、感冒與類似流感的症狀，包括發燒、盜汗、喉嚨痛，部分患者甚至會經歷味覺、嗅覺喪失。

亞瓦迪還提到，新確診的病例中，比以往更長出現「持續咳嗽」的症狀。她說，最新的病毒變異傾向於停留在患者的鼻腔通道並引起感染，而非停留在肺部，她表示，此症狀可能因此催生針對鼻腔COVID的疫苗。

亞瓦迪與庫克郡衛生局傳染病專家馬丁(Jonathan Marting)紛紛呼籲，年滿50歲及以上者，應盡快接種第二劑新冠病毒疫苗補強針，兩人表示，由數據可以明顯看出，補強針可以有效保護健康，而且可以防止病毒再次快速變異。

疫苗 檢測 長照

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