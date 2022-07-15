芝城旅遊明顯復甦 酒店住房率超出疫前

芝加哥旅遊市場明顯復甦，日前舉行的芝加哥美食節，天天排滿等待安檢入場的遊客。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著疫情緩解，芝加哥 旅客明顯回籠，伊利諾州旅館與住宿協會(Illinois Hotel & Lodging Association)會長賈克伯森(Michael Jacobson)說，上周芝城 的酒店住房率達78%，比疫情前同期的66%表現更佳，不過，由於疫情期酒店與觀光 業損失慘重，現階段美國國內旅客雖多，但國際旅客人數依然大不如前，非常需要加強促銷吸引國際客到訪。

美國酒店與住宿協會(American Hotel and Lodging Association)會長羅傑斯(Chip Rogers)與許多來自各地的旅遊及觀光業者，出席了13日在芝城召開的會議，羅傑斯說，全美國民眾又恢復在各地的旅行，特別是芝加哥復甦明顯。

賈克伯森說，儘管旅館住宿率與整個遊客人數多大幅增長，但在疫情期間，芝加哥酒店業因為住房率太差，估計因此損失超過54億元，而州府與市府的稅收也縮減超過10億，附近的餐廳、零售商店與小企業也受到牽連而生意慘淡。

芝加哥地區商會(Chicagoland Chamber of Commerce)主席拉溫恩(Jack Lavin)說，旅遊業的成功直接影響芝加哥經濟發展，要彌補整個旅遊觀光業損失，很需要吸引更多的商展、大會回到芝加哥麥克米克展覽中心舉辦，業者稱，尤其現在美國已經取消入境需持COVID檢測陰性證明的措施，應可刺激國際商務客回流。

另方面影響芝城觀光的因素為治安不靖，芝加哥旅遊局董事會主席艾登(Glenn Eden)說，芝加哥警局一直在努力解決犯罪問題，事實上，全美現階段包括底特律、聖路易、路易威爾(Louisville)、曼菲斯(Memphis)以及芝城與紐約市的治安都欠佳，但僅有芝加哥與紐約近來的暴力犯罪有減少趨勢。

此外，他也提到，現在來到芝加哥的旅遊方式也有些變化，越來越多人利用出差機會順道旅遊，而這種「休閒商務旅行」(bleisure travel)也將為芝城帶來新商機。

隨著旅客人數增加，此間各個酒店也紛紛增聘人手，然而人力市場僅缺，因此現在酒店許多基本工資都是每小時23元起跳，且需提供健保、退休金等其他福利吸引新員工加入。