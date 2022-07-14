芝14區區長貪腐案延至明年11月開庭 華商同列被告

芝市14區區長柏克(左)為該市在位最久的區長。(柏克臉書)

聯邦法院法官道羅柏(Robert Dow)12日宣布，涉嫌貪腐遭起訴的芝加哥 14區區長柏克(Edward Bruke)案件，將在明年11月6日開庭，因同案被起訴的還有柏克的政治助理安德魯(Peter J. Andrews)以及華裔地產開發商崔華(Charles Cui)。

此裁決引起部分人士質疑，因為明年2月28日芝市將舉行新一屆市長、區長選舉，到時柏克又將有機會爭取下屆的四年區長任期。

聯邦審理柏克的貪腐案，受到疫情影響一再拖延，全案早就在2020年8月提交大量審前動議，但直到上個月法庭才對這些動議進行裁決。全案至少拖了超過三年，另許多人感到非常沮喪，其中包括芝加哥市市長萊特福特，她早在2019年就要求柏克必須辭職。

柏克雖然身陷官司烏雲但仍在2019年2月的選舉中勝出，這次聯邦法庭又把審理日拖到明年11月，等於柏克將在明年2月的市級選舉，有機會再度連任。

法院起訴書顯示，柏克為達到吸收潛在私人律師事務所客戶的目的，不惜向議會委員會成員及民眾打電話、施壓力，很明顯柏克使用自己的權位中飽私囊。

移民律師及地產商崔華，因涉嫌賄賂柏克，遭聯邦檢察官 提控「行賄」、「向聯邦調查局作虛假陳述」及兩項「賄賂官員不當行為」罪，因此檢察官的起訴書中，將崔華與柏克高層助理安德魯加入該案被告，並對柏克提出14項濫用權力謀取私利的控罪。。

崔華涉案是因他在西爾灣公園路(Irving Park)4900號附近持有一處房產，2016年時，他想把這塊地租給想在該地點開店的一家零售商 ，該零售商並提出要繼續使用在該土地上一處已經生鏽的舊招牌。崔華到市政府為該柱形招牌申請許可證未果，且市府還要求必須拆除該招牌。

崔華因此找上柏克協助，並應允聘用柏克的私人律所代為處理房產稅，作為柏克為他拿到該招牌使用許可的交換。