ComEd近5億退稅 明年起分3年逐月發還用戶

伊利諾州商務委員會通過從2023年起，向該州電力用戶提供總額4.85億元的退稅 計畫，其中ComEd將可拿到4.34億，另一家Ameren則可獲將近5100萬退稅，這些退回電力公司的稅金，將從明年起的未來三年內，逐月退還給用戶，其中ComEd用戶平均每個月大約可以收到三元退稅。

這筆退稅是根據伊州 2017年減稅與就業 法案(Tax Cuts and Jobs Act)，將公司稅率從35%降到21%，使ComEd先向用戶收取的「超額遞延所得稅」(excess deferred income taxes)，必須退還給所有顧客，在伊州北部的用戶超過400個的ComEd，原本提案該款項要分成39年發還給用戶，但遭到民間監管組織與伊州檢察長辦公室的反對。伊州州長普立茲克更在去年9月規定，電力公司必須在三年內將退款發還給客戶。

非營利監督公用事業委員會(Citizens Utility Board)的執行主任柯拉塔(David Kolata)說，「我們沒有理由要等到長達39年才拿回退稅」，該組織主張電力公司應該更迅速的將錢還給消費者。ComEd後來讓步，同意在三年期間將這筆數億元的稅金歸還給用戶。

ComEd發言人歐道德(David O'Dowd)表示，該公司預計在2023年退還客戶6500萬元，2024年則會退給用戶1.95億到2.82億的款項，其餘的則全部會在2025年發完。他說，初步計算明年每個住宅用戶的每月電力配送費扣除退稅後約為35元，至於大型商業與工業客戶每個月則可拿回數百美元的退款。

儘管有「減稅及就業法案」退稅加持，但明年起伊州電力用戶的負擔還是很難下降，因為ComEd之前提交金額達1.99億的增加電費計畫，已經得到監管機構的批准，這項堪稱ComEd近十年來的最大幅度的費率上漲方案，將從2023年1月開始實施，屆時每個家庭用戶的電費帳單平均將上漲2.2元。