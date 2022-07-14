美食與文化領軍 芝加哥躍登全球第2最佳城市

文化豐富與建築吸睛是芝城的特色。(特派員黃惠玲／攝影)

全球媒體公司Time Out最新公布的世界最佳城市名單顯示，伊利諾州的芝加哥 僅次於蘇格蘭的愛丁堡(Edingurgh)，高居全球第二名，芝市也是全美唯一擠入十大最佳排行榜的城市。

該排名是依照夜生活、食物、飲料、藝術、文化以及博物館等項目評分，然後選出全世界最好的城市。最新榜單前十名依序為：愛丁堡、芝加哥、哥倫比亞的麥德林(Madellin)、蘇格蘭的格拉斯哥(Glasgow)、尼德蘭的阿姆斯特丹、捷克的布拉格、摩洛哥的馬拉喀什(Marrakech)、德國的柏林、加拿大的蒙特婁(Montreal)、丹麥的哥本哈根。

芝加哥今年整體排名高居全球第二之外，在最有趣城市的分項排名中，芝城 獲得全世界冠軍。

根據Time Out官網對芝加哥的描述，「無論是想嘗試世界級的美食 ，想在歷史悠久的俱樂部聚會到凌晨4時，想沿著密西根湖享受陽光，或是觀看經典藝術品，還是在不同街區閒逛，即使是在冬天，都不會有無聊的時刻。」

Time Out還提到，近年芝加哥各種美食不斷推出，該座城市甚至擁有最棒的老式墨西哥餐館，此外，該雜誌報導，55%的芝加哥人都覺得芝市很有軔性，尤其在疫情過後，已經再次繁榮發展；96％的芝加哥人對於該市食物與飲料的評價很高，95％的芝城人對該市藝術與文化景觀引以為傲。

有關該排行榜的詳細資訊，可查詢官網：https://reurl.cc/QLz509。