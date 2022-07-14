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假差評 真勒索 芝多家餐館受害 米其林餐廳也在列

特派員黃惠玲／芝加哥報導
亞裔范琦(左)經營的越南餐廳，遭詐騙份子在谷歌留差評勒索金錢。(Sochi Saigonese Kitchen臉書)
亞裔范琦(左)經營的越南餐廳，遭詐騙份子在谷歌留差評勒索金錢。(Sochi Saigonese Kitchen臉書)

包括米其林星級的多家芝城知名餐廳，近期成為網路詐騙新目標，根據受害商家描述，不肖份子利用谷歌評論功能，在餐館評價欄留下最糟的一星評價，然後再發送郵件給東主勒索金錢交換移除該項差評。

近來芝加哥許多備受好評的餐廳，都出現可疑的一星評價，包括Adalina、EL Ideas、Elske、Ever、Galit、Next Restaurant、Nomi Kitchen、North Pond、Oriole、Parachute、Porto、Sochi Saigonese Kitchen、Topolobampo等，這些餐廳都是芝城饕客喜愛的用餐地點，其中Ever更是獲得今年米其林二星評價的高檔餐館。

亞裔范琦(左)經營越南餐廳。(Sochi Saigonese Kitchen臉書...
亞裔范琦(左)經營越南餐廳。(Sochi Saigonese Kitchen臉書)

經營Sochi西貢廚房的越裔東主范琦(Chinh Pham)也留意到此問題，她說，大約10多天前發現有人在該餐廳的谷歌評價區給了「一顆星」的差評，她隨即詢問員工是否這陣子有顧客提出任何抱怨，但員工們都沒有任何印象，所以她也沒有太放在心上，畢竟有時就是友人不喜歡她的餐廳。

「沒想到負評不但沒有停止，還持續湧入評價區」，范琦說，幾乎每一天就出現好幾個一星差評，但這些評一星的顧客，卻無任何人留下差評的原因或解釋，范琦接著去查詢網路預約軟體OpenTable的預約名單，看看是否有任何顧客的名字與留下一星差評的名字相符，結果也完全沒有這種情形。

就在連續多天收到一星差評後，該餐館收到一封郵件，要求店東支付75元的谷歌禮卡，交換移除所有一星評論。范琦馬上與谷歌聯繫，但等了10多天都沒有谷歌人員予以回應，「谷歌沒有顧客服務，但我們沒有選擇，在網路時代沒有谷歌等於無法生存」。

最終透過媒體反映後，谷歌地圖發言人表示，該公司正在調查該宗事件，也已經開始將違反規定的內容移除。

另一家餐館EL Ideas的主廚與東主佛斯(Phillip Foss)說，他日前也發現有人在該公司的谷歌網頁留下一星差評。在芝城黃金海岸區剛開業的義大利餐館Adalina，同樣莫名其妙收到10多個從谷歌來的一星評價，該餐廳特別在谷歌網頁發文解釋，這些假的評論都是來自國外詐騙份子，他們企圖藉此從餐館勒索金錢。

聯邦貿易委員會(FTC)發言人格林沃爾德(Juliana Gruenwald)表示，發布虛假評論違反「聯邦貿易委員會法」，她呼籲商家、企業不要支付這些詐騙者金錢，且要立即向發布評論的平台報告問題，包括騙子送來的勒索郵件等，由平台負責取下這些虛假評論。

FTC並鼓勵企業通過http://reportfraud.ftc.govhttps://www.ic3.gov/等網站，舉報網路犯罪事件。

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