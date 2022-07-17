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您的孩子為度過一個快樂安全的暑期做好準備了嗎？「我們做得到」（We Can Do This）預防 COVID-19 宣傳教育活動

本報芝加哥訊
您的孩子為度過一個快樂安全的暑期做好準備了嗎？「我們做得到」（We Can Do This）預防 COVID-19 宣傳教育活動。
您的孩子為度過一個快樂安全的暑期做好準備了嗎？「我們做得到」（We Can Do This）預防 COVID-19 宣傳教育活動。

無論是參加暑期學習計劃、露營、亦或是加入一個新的體育團隊，夏天對孩子們來說都是一段令人興奮的時光，可收獲新的學習、玩耍及成長體驗。但是，如果您的孩子尚未接種 COVID-19 疫苗，他們可能沒有機會享受每年這段特殊的時光。

COVID-19 仍是一個公共健康問題，它對兒童的長期影響仍屬未知。但是，也有一個好消息。父母和照護人現在可以讓他們 6 個月至 5 歲的孩子去接種輝瑞-生物科技 (Pfizer-BioNTech) 或莫德納 (Moderna) 疫苗，以更好地保護他們免遭 COVID-19 的危害。所有兒童，包括已感染 COVID-19 的兒童，都應該接種疫苗。

不要錯過這個機會，讓孩子為暑期做好準備。COVID-19 疫苗是安全的。它們已接受—並將繼續—接受美國歷史上最密集的安全監測。這些年幼兒童的兒科疫苗接種已經開始在全國範圍內分發。本週內，成千上萬的兒科診所、藥房、聯邦合格衛生中心、地方衛生部門、診所及其他相關地點都將提供疫苗。

父母可以採取以下一些簡單措施來確保孩子這個暑期的安全，特別是在與其他孩子一起參加計劃時：

讓您的孩子接種疫苗。接種疫苗是預防嚴重疾病的最佳方式。5 歲及以下的兒童可以接種任何一種疫苗（莫德納或輝瑞-生物科技）。每個 5 歲或以上的兒童，在符合條件情況下也應接種 COVID 加強針。父母可以聯絡其醫生、護士、當地藥房或衛生部們，或瀏覽 vaccines.gov 網站，查看提供兒童疫苗的地點。

實行一般安全措施。確保孩子知道良好的洗手技巧並維持供應含至少 60% 酒精的洗手液。由於許多年幼兒童尚未接種疫苗，他們應該持續佩戴最具保護性、最合適的口罩。

降低 COVID-19 傳播的風險。如果孩子接觸了 COVID 或者表現出疾病症狀，請讓他們待在家裡。在參加任何團體活動之前，或者如果懷疑孩子可能生病了，請讓孩子接受檢測。如果檢測結果呈陽性，請遵循美國疾病與預防中心 (CDC) 的檢疫和隔離指導，並通知您孩子正在參加的團體、團隊或計劃。

如果孩子接觸了 COVID 或者出現與 COVID 相符的症狀，請讓他們待在家裡。如果您的孩子與 COVID 感染者有過密切接觸，請讓他們遠離暑期課程待在家裡 5 天，接受檢測，同時採取預防措施（如在周圍有人時佩戴口罩），一直持續到第 10 天。如果您的孩子有以下任何症狀，您應該讓他們待在家裡，接受檢測，並通知露營工作人員：發燒或發冷、咳嗽、呼吸短促或呼吸困難、疲勞、肌肉或身體疼痛、頭痛、新出現味覺或嗅覺喪失、喉嚨痛、鼻塞或流鼻涕、噁心或嘔吐或腹瀉。

如果您孩子因 COVID-19 患重病的風險很高，請採取額外的預防措施。患有某些健康問題（如哮喘、糖尿病、肥胖和鐮狀細胞病）的兒童，因 COVID 而患重病的機會更大。與您孩子的醫護人員交談，瞭解您有哪些可幫助保護孩子的選項。

欲知有關接種 COVID 疫苗如何讓您的家人度過這個最美好的夏季的更多資訊，請瀏覽 vaccines.gov。

疫苗 檢測 莫德納

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