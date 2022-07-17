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佛光人 感念僧眾獻供養 孝親報恩增福慧

本報芝加哥訊
法會後，大眾合影。
法會後，大眾合影。

 芝加哥佛光山於日前舉辦了盂蘭盆供僧法會，僧信二衆共襄盛舉。 住持永嘉法師慈悲開示，幫助大家堅定信念、同沾法益。 每年農曆的七月是孝道月，七月十五日是僧寳節。這次的盂蘭盆法會, 作爲孝道月和僧寳節的前奏，供僧活動意義非凡!

在民俗裏面人們常常有錯誤的認知，認爲農曆七月鬼門開，因而心中產生恐懼與不安。住持法師告訴大眾，在古印度農曆四月十五日至七月十五日僧衆結夏安居，七月十五日是功德圓滿日，也是佛歡喜日。大眾供養僧團，以便僧伽們心無二致修成正果，功德無量。所以大家不必擔心七月是鬼月，反而在盂蘭盆法會與孝道月好好發心供僧，必能利益累世父母恩親，力行孝道。

据【盂蘭盆經】記載，佛陀的弟子目犍連尊者看到自己的母親墮入餓鬼道，以缽盛飯給他母親吃，他的母親一手遮住缽，以防別的餓鬼來搶；另一手拿飯來吃，但是飯還沒有送到嘴裏就化爲火炭，不得而食。目犍連尊者孝親心切，問道于佛陀。佛陀指導他舉辦盂蘭盆會，供養僧伽。目犍連尊者的母親因此功德，脫離惡道。爲了紀念目犍連尊者事親至孝的行爲，自一九七三年以來每年佛光山舉辦盂蘭盆會，提供給大衆寶貴的機會來效仿目犍連尊者，孝親報恩，可以讓在世父母安樂長壽，累世父母脫離惡道、得生善趣、離苦得樂。

法會上，六位佛光協會的正副會長. 理事. 幹部，代表佛光人及信眾，向住持永嘉法師和監寺有恆法師呈獻供養。芝加哥佛光協會會長周邁平和英文分會會長Steve Haverkos以殊妙佳餚供養；第一分會會長陳林采菱和第二分會會長許標金呈獻醫藥供養；協會副會長李性銘和協會理事謝芳媛呈獻紅包供養，並由兩位小朋友馮紫栩. 馮云翊，歡唱生日祝福歌。獻給法師們的每一份供養都功德殊勝，並以供僧功德，回向衆生與孝親報恩。

法會圓滿結束後，大眾還唱起了【佛光山之歌】,所有參與的人都十分歡喜，並期待八月七日的供僧道糧孝親報恩水懺法會 (人間社李魯燕供稿 ) 。

協會副會長李性銘和協會理事謝芳媛呈獻紅包供養。
協會副會長李性銘和協會理事謝芳媛呈獻紅包供養。
第一分會會長陳林采菱和第二分會會長許標金呈獻醫藥供養。
第一分會會長陳林采菱和第二分會會長許標金呈獻醫藥供養。
芝加哥佛光協會會長周邁平和英文分會會長Steve Haverkos以殊妙佳餚供養...
芝加哥佛光協會會長周邁平和英文分會會長Steve Haverkos以殊妙佳餚供養。

芝加哥 印度

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