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疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

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庫克郡衛生局：疫情未了 專家：多戴口罩

特派員黃惠玲／芝加哥報導
公衛專家建議，由於新冠病毒變種BA.4與BA.5感染力強，建議人多的戶外活動最好戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)
公衛專家建議，由於新冠病毒變種BA.4與BA.5感染力強，建議人多的戶外活動最好戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，目前新冠BA.4和BA.5變種病毒，已經成為包括伊利諾州在內的全美染疫主流，庫克郡衛生局傳染病專家馬丁(Jonathan Martin)說，有些人覺得新冠大流行已經結束，「我向你保證，病毒根本還沒有消失」。

芝加哥大學醫學院流行病學家蘭登(Emily Landon)說，感染的人數減少越多，病毒繼續出現變異的機會才會越低，因此不應忽視防疫，她表示，現在每個人基本上都很容易感染，而戴口罩、施打補強針，仍是醫生建議公眾防疫的兩大準則。

CDC指出，目前僅有34%的五歲及以上群體接種了第一劑補強針，施打率仍然偏低，此外，由於新的變種病毒傳染力更強、更可能導致重症，因此建議在擁擠的戶外活動中也要戴上口罩，例如7月28日到31日於芝城舉行的Lollapalloza音樂會。

蘭登說，預計有數以萬計樂迷參加的Lollapalloza落幕後，新冠染疫人數可能會上升，她表示，這並不表示舉辦這個活動就不安全，但參加該音樂會者，應留意自己可能對他人造成的影響，最好能夠自己做病毒篩檢，假使感到身體不舒服的話就待在家中，避免接觸免疫功能低下的人。

截至上周，包括伊州、密西根州、印第安納州、俄亥俄州、威斯康辛州、明尼蘇達州等中西部地區約有72％的確診病例都是感染BA.4或BA.5，而全美的染疫者中，也有七成都是感染了上述病毒變種。而其中BA.5的確診人數又高出BA.4。

西北大學醫院傳染病專家Egon Ozer說，新的變異病毒在棘蛋白方面有更多的突變，導致它們對抗體更有抵抗力。他說，早期數據顯示，BA.5再次感染了一些在年初冬季與春季就感染過COVID-19者，而此群體本來在染疫後的一段時間，對病毒具有一定的免疫力。

伊州與芝加哥從5月以來的染疫人數已經下降，公衛專家說，此數據減少，也有可能是大批民眾改採自行居家檢測導致。

芝加哥公立學校系統(CPS)上周隨著暑期課程推出，也恢復了提供學生檢測病毒的服務，根據CPS公布的數據，上周共有2670人受檢，其中42人呈現陽性，平均1.6%的陽性率，比6月14日該學區的1%還高。

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