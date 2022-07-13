芝市將送5000輛自行車 符4條件7/18-8/4可申請

芝市將在未來四年內，送出5000輛自行車給符合資格的市民。(芝交通局官網)

芝加哥 市府11日宣布，將在未來四年內免費贈送市民5000輛自行車，凡年滿14歲、家庭收入符合標準且沒有自行車者，均可從18日起到8月4日間上網或直接到市府填寫表格提出申請。

提出申請者需符合以下四項條件

1。年滿14歲及以上，如18歲以下的青少年通過申請，必須由家長或監護人陪同到指定地點領車及配套贈送的安全設備。

2。家庭收入必須低於芝加哥家庭中位收入100%，這也意味著個人年收不能超過7萬3000元，四人之家年收需低於10萬4200元，如果是六人之家則年收不能超過12萬900元。

3。必須沒有自行車者。

4。面臨芝市定義的「出行困難」問題，或是芝市府交通局(Department of Transportation)出行方案的參與者。

整個計畫準備送出5000輛自行車，第一年將分贈500輛，資金由作為提高居民出行便利及鼓勵使用可持續交通方式的「氣候恢復債券 」(Climate Recovery Bond)撥款。

第一年的500輛自行車，部分將由致力實踐環保的「綠色軍團」(Greencorps)負責組裝、分發，綠色軍團為針對芝加哥公立學校高中生，提供的一個環保就業 培訓項目。還有一些則會由交通局負責分贈給參加該局2022年出行方案的民眾，例如芝加哥安全大使學習騎乘項目(Chicago SAFE Ambassador's Learn to Ride)、開放大道活動(Open Boulevards)。

根據市府指出，這些免費自行車將是單速腳踏車，保養簡單，此外，獲得自行車者，將可拿到頭盔、車鎖及燈光照明等配套安全設備。

芝加哥市市長萊特福特上個月才宣布，將於今年年底前增建25哩的自行車專用車道，且這些車道會加蓋水泥分隔牆，以提高自行車騎士的安全，她並計畫在2023年年底，將芝市現有的自行車道全部加裝水泥分隔牆。