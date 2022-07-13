我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

芝市將送5000輛自行車 符4條件7/18-8/4可申請

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市將在未來四年內，送出5000輛自行車給符合資格的市民。(芝交通局官網)
芝市將在未來四年內，送出5000輛自行車給符合資格的市民。(芝交通局官網)

芝加哥市府11日宣布，將在未來四年內免費贈送市民5000輛自行車，凡年滿14歲、家庭收入符合標準且沒有自行車者，均可從18日起到8月4日間上網或直接到市府填寫表格提出申請。

提出申請者需符合以下四項條件

1。年滿14歲及以上，如18歲以下的青少年通過申請，必須由家長或監護人陪同到指定地點領車及配套贈送的安全設備。

2。家庭收入必須低於芝加哥家庭中位收入100%，這也意味著個人年收不能超過7萬3000元，四人之家年收需低於10萬4200元，如果是六人之家則年收不能超過12萬900元。

3。必須沒有自行車者。

4。面臨芝市定義的「出行困難」問題，或是芝市府交通局(Department of Transportation)出行方案的參與者。

整個計畫準備送出5000輛自行車，第一年將分贈500輛，資金由作為提高居民出行便利及鼓勵使用可持續交通方式的「氣候恢復債券」(Climate Recovery Bond)撥款。

第一年的500輛自行車，部分將由致力實踐環保的「綠色軍團」(Greencorps)負責組裝、分發，綠色軍團為針對芝加哥公立學校高中生，提供的一個環保就業培訓項目。還有一些則會由交通局負責分贈給參加該局2022年出行方案的民眾，例如芝加哥安全大使學習騎乘項目(Chicago SAFE Ambassador's Learn to Ride)、開放大道活動(Open Boulevards)。

根據市府指出，這些免費自行車將是單速腳踏車，保養簡單，此外，獲得自行車者，將可拿到頭盔、車鎖及燈光照明等配套安全設備。

芝加哥市市長萊特福特上個月才宣布，將於今年年底前增建25哩的自行車專用車道，且這些車道會加蓋水泥分隔牆，以提高自行車騎士的安全，她並計畫在2023年年底，將芝市現有的自行車道全部加裝水泥分隔牆。

芝加哥 就業 債券

上一則

控喬州浪費嬰兒奶粉 艾布蘭砲轟坎普促調查

下一則

全美健康城 維州阿靈頓連5年奪冠 華府第4

延伸閱讀

挽留熊隊 芝改造博物館園區草案出爐

挽留熊隊 芝改造博物館園區草案出爐
車輛頻占用車道撞死人 芝自行車道明年底全面加裝護欄

車輛頻占用車道撞死人 芝自行車道明年底全面加裝護欄

芝市長出席龍舟賽 讚華埠社區典範

芝市長出席龍舟賽 讚華埠社區典範
伊州長：羅訴韋德推翻 該州墮胎仍合法

伊州長：羅訴韋德推翻 該州墮胎仍合法
取消超速6哩開罰 芝市議會推遲表決

取消超速6哩開罰 芝市議會推遲表決
芝市撥款千萬 加強社區心理健康服務

芝市撥款千萬 加強社區心理健康服務

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程