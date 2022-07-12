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10天3起 芝華埠周末又槍響 嚇壞民眾

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝華埠永活街一家餐館前8日晚間發生槍擊案。(監視影片截圖)
芝華埠永活街一家餐館前8日晚間發生槍擊案。(監視影片截圖)

繼國慶長假周末華埠發生一死二傷槍擊案後，上周五晚間8時30分左右，芝城華埠商家聚集的永活街夾23小街的一處餐館門口，又發生另一宗槍擊案，根據警方指出，涉案人疑因細故發生爭執，憤而拔槍開轟，該起事件雖倖無傷亡，但事發時剛好是周末用餐時間，連續槍聲嚇壞行經車輛與行人，部分民眾甚至逃進餐館躲桌下避子彈。

根據事發地點的監控影顯示，兩位不明男子在街頭因為差點撞車而發生吵架，其中一名站在一家火鍋店門口，另一名躲到餐館旁的巷弄口然後掏槍開始射擊，至少發出六、七發子彈，附近商家、民眾與遊客猶如「驚弓之鳥」，還有民眾被槍聲嚇到衝入旁邊餐館躲在桌下，就怕被流彈不幸擊中。

一名穿著黑色服飾的非裔，涉嫌8日晚間在華埠一家火鍋店前開槍後搭乘圖中車輛逃逸。(...
一名穿著黑色服飾的非裔，涉嫌8日晚間在華埠一家火鍋店前開槍後搭乘圖中車輛逃逸。(華埠治安互助會監視影片截圖)

警方據報後很快趕到現場，但嫌犯已搭乘一輛帶有臨時牌照的黑色四門汽車逃逸，至今未落網。

該事件是芝城華埠過去十天內第三起槍擊案，7月1日晚間11時左右，「天下為公」牌樓旁也發生槍戰，兩名槍手當街互相開槍，導致兩名女性與一名男性中彈，其中24歲西語裔女性不幸死亡。

芝警局10日也公布涉嫌華埠致命槍擊案的兇嫌照片，希望大家提供線索，警方稱，該槍手身穿橘色連帽外套、黑色鑲橘色運動褲，如有任何信息可電(312)747-8380。

此外，3日清晨還有一名18歲男子，站在華埠23街夾亞珠街口時，被在路邊爭吵群體互相開槍射擊的子彈擦傷，還好傷勢不重。

芝加哥警局統計指出，剛結束的周末芝城共有33人中槍，其中一人死亡，警方表示，光在10日當天清晨短短三小時間，市區就有七人中彈，包括最熱鬧的河北區(River North)也有三人中槍受傷。

警局表示，市區屬於第18警分局轄區，該區過去一年的兇殺案件增加幅度達53%，而包括竊盜、搶劫、性騷擾、偷車等犯罪案件的總數更激增七成。

華埠 槍擊 芝城

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