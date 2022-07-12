芝華埠700人陳情 市府暫關閉槍案卡拉Ok酒吧

芝警方公布涉嫌在華埠卡拉Ok酒吧開槍射殺一女的槍手照片，希望民眾提供線索。(芝警局提供)

25區區長盧漢士、華埠 更好團結聯盟主任陳本恩、芝城華商會會長李建明、華裔律師蕭愛萍等人，日前將華社一份700人簽署的陳情信，交給芝市府商業事務與消費者保護局(BACP)，藉此敦促有關當局與華埠舍麥路與永活街口的卡拉Ok酒吧業者商議，共同制訂方案防範犯罪，該店1日晚間發生致命槍擊 案後，市府已將該酒吧暫時關閉。

盧漢士表示，包括華埠在內的25區選區內，在國慶周末已經發生了多起槍擊案，槍枝暴力儼然再次達到高峰，酒吧的鬥毆往往以致命槍擊告終，而街上槍枝氾濫的情形不應被正常化，他說，遞交陳情信後，將透過監管部門介入，督促商家在經營管理方面做出合宜的改變，達到既能成功經營又能維護社區安全的目標。

陳本恩說，過去一年這家酒吧發生了三起槍擊案，原本陳情是希望市府關閉該家酒吧，但BACP說依照規定需給商家一定時間的改善期限，因此下一步將由商業局出面與該業主協調，然後推出制止暴力犯罪 案件的再度發生。

華埠永活街與舍麥路口的卡拉OK酒吧，目前被市府暫停營業。(特派員黃惠玲／攝影)

李建明說，國慶長假原本是華埠生意最好的假期之一，但受到該起槍擊案影響，商家生意明顯受到衝擊，他表示，以往如果是開車經過華埠隨機開槍的突發事件，屬於不可控狀況，然而這次的槍擊案卻明顯與卡拉Ok酒吧有關，涉案者曾在該店消費，因此如果不能及早想辦法杜絕後患，商會與居民都很擔心很快又有槍聲在華埠響起。

蕭愛萍說，這家卡拉Ok酒吧的地點為華埠商圈中心，是遊客、民眾經常往來的街道，然而1日晚間11時左右發生的致命槍擊案，兩名槍手竟當街互相開了至少25槍，造成一名24歲女性死亡，另一名42歲女性中彈送醫，其中一名槍手臀部中槍、傷勢嚴重。

她說，這起槍擊案不僅讓無辜民眾喪失生命，更使整個華埠安全響起警報，尤其華埠好不容易迎來疫情後的夏季旺季，卻在周五夜晚發生這種重大治安事件，著實令人不安。

由於該酒吧發生槍擊案已非首次根據警方紀錄，去年3月15日凌晨，這家卡拉Ok店門口發生了槍擊案，根據警方報告，當時有六、七名非裔在店內消費，因故發生衝突，這群男女從店內吵到店外，接著一名嫌犯突然開槍，初步調查該名持槍者前後開了18槍，其中兩槍打中其中一人的腹部，警方到場後已把傷者送醫，傷勢嚴重。