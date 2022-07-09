挽留熊隊 芝改造博物館園區草案出爐
芝加哥市市長萊特福特7日公布一項南環(South Loop)「芝城博物館園區(Museum Campus)改造計畫」，這項耗資在4億到15億元之間宏偉規畫，內容包括將現今的士兵球場(Soldier Field)加蓋屋頂，使成為四季均可使用的場地，還計畫將伯恩漢姆港(Burnham Harbor)填土改建為停車場等，多項提案規畫意圖不明，該方案公布後引起廣大爭議。
該計畫影響範圍包括士兵球場、謝德水族館、芝加哥艾德勒天文館及湖邊步道、伯恩漢姆港、北島公園(Northerly Island)、12街湖灘等，面積廣達57畝，該計畫由萊特福特委托的數十名小組成員共同提出，據指出，主要希望能夠挽留正在規畫出走的芝加哥美足熊隊(Chicago Bear)，同時也提高該區的觀光資源與吸引力。
該方案的主要建議包括：
●升級士兵球場：在不增加座位的情況下，重新配置球場，研究增蓋屋頂的可行性，根據指出，如果要替球場蓋屋頂的話，經費初估需要15億元。
●「士兵球場」的冠名權出售給贊助商。
●增建季節性的溜冰館及推出冬季活動。
●北島公園恢復為生態綠洲。
●亨亭頓銀行演唱場地(Huntington Bank Pavilion)搬遷到士兵球場以北的空地。
●從湖畔步道增建兩座行人天橋，增加到北島公園的便利性。
●增加免費或低成本的接駁車，讓訪客可以更便利到達電車車站、火車車站及附近的捷運車站。
完成上述提案所需時間從一年到五年不等，部分項目更可能超過五年。
芝加哥熊隊去年已經跟芝城郊區阿靈頓高地市(Arlington Heights)的原賽馬場，簽約購入326畝地，不過，球隊總裁飛利浦(Ted Phillips)說，該交易至少要到2023年初才可能達成最終協議。
熊隊在1971年與芝市士兵球場簽下租約，該合約2033年才到期，由芝加哥公園管理局擁有的球場，曾在2022年花了6.9億翻修，但熊隊一直對球場座位不足、停車位不夠不滿，目前球場座位共6萬1500個，為全美NFL中容量最小的球場。
除了士兵球場加蓋屋頂卻不增座位是否能夠挽留熊隊留在芝城受到批評外，芝加哥公園之友協會也對填平伯名漢姆港口成停車場的規畫表示「太荒謬」，芝市長辦公室表示，這些都仍是草案，並非最終版本。
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