挽留熊隊 芝改造博物館園區草案出爐

該方案計畫把部分湖畔道路改為行人專用區。(芝市長辦公室提供)

芝加哥 市市長萊特福特7日公布一項南環(South Loop)「芝城 博物館園區(Museum Campus)改造計畫」，這項耗資在4億到15億元之間宏偉規畫，內容包括將現今的士兵球場(Soldier Field)加蓋屋頂，使成為四季均可使用的場地，還計畫將伯恩漢姆港(Burnham Harbor)填土改建為停車場等，多項提案規畫意圖不明，該方案公布後引起廣大爭議。

該計畫影響範圍包括士兵球場、謝德水族館、芝加哥艾德勒天文館及湖邊步道 、伯恩漢姆港、北島公園(Northerly Island)、12街湖灘等，面積廣達57畝，該計畫由萊特福特委托的數十名小組成員共同提出，據指出，主要希望能夠挽留正在規畫出走的芝加哥美足熊隊(Chicago Bear)，同時也提高該區的觀光資源與吸引力。

該方案的主要建議包括：

●升級士兵球場：在不增加座位的情況下，重新配置球場，研究增蓋屋頂的可行性，根據指出，如果要替球場蓋屋頂的話，經費初估需要15億元。

●「士兵球場」的冠名權出售給贊助商。

●增建季節性的溜冰館及推出冬季活動。

●北島公園恢復為生態綠洲。

●亨亭頓銀行演唱場地(Huntington Bank Pavilion)搬遷到士兵球場以北的空地。

●從湖畔步道增建兩座行人天橋，增加到北島公園的便利性。

●增加免費或低成本的接駁車，讓訪客可以更便利到達電車車站、火車車站及附近的捷運車站。

完成上述提案所需時間從一年到五年不等，部分項目更可能超過五年。

芝加哥熊隊去年已經跟芝城郊區阿靈頓高地市(Arlington Heights)的原賽馬場，簽約購入326畝地，不過，球隊總裁飛利浦(Ted Phillips)說，該交易至少要到2023年初才可能達成最終協議。

熊隊在1971年與芝市士兵球場簽下租約，該合約2033年才到期，由芝加哥公園管理局擁有的球場，曾在2022年花了6.9億翻修，但熊隊一直對球場座位不足、停車位不夠不滿，目前球場座位共6萬1500個，為全美NFL中容量最小的球場。