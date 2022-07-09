我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

芝華埠夏令會7月30日登場 為期兩天

黃惠玲
華埠特別活動委員會及贊助商宣布，今年的夏令會將在7月30日及31日推出。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠特別活動委員會及贊助商宣布，今年的夏令會將在7月30日及31日推出。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠特別活動委員會6日宣布，第43屆芝加哥華埠夏令會將在7月30日、7月31日在華埠永活街登場，主辦單位表示，今年除了豐富多元的美食、手工藝品、文化展示等攤位外，也將推出全天候的精彩節目演出，此外，美中餐飲協會將在活動中推出「吃Copi(前稱亞洲鯉)魚丸大賽」，獲勝者將有現金大獎。

華埠夏令會是在1979年的7月29日第一次舉辦，當時由在華埠亞珠街經營餐館的張淑雲夫婦(Celia and Geroge Cheung)主導，1989年開始夏令會由李雙振創辦的華埠特別活動委員會接手主辦，並將此活動不斷擴大，也獲得社區廣泛支持，該夏令會到今年已經邁入第43屆。

此外，今年也是麥當勞公司第15年贊助夏令會，其他大力支持該活動的社區組織，包括88超市、Ameristar賭場、華埠Springhill Suites、皇上皇、Connie披薩等。

華埠特別活動委員會聯合主席黃婉嫻和華埠特別活動委員會創始人李雙振表示，今年也是芝城華埠110周年，換句話說，華埠由克拉克街的舊址遷移到現址發展已經達110年，而現今更成為目前全美唯一逆勢成長的華埠。

第11區區長李慧華、第25區區長辦公室代表佛朗歌(Ruben Franco)、冠名贊助商麥當勞代表Emma LaPalermo、美洲華裔博物館館長劉振斌，美中餐飲協會會長鄭時坦均出席了發布會。

李慧華表示，雖然在明年選區重畫落實之前，華埠仍非11區選區，但明年年中之後就將畫入11區轄區，她非常樂意與25區區長共同合作推廣及參與夏令會，一起維護社區安全，促進發展。

夏令會時間為7月30日中午12時到晚間10時，31日從上午10時進行到晚間7時，地點就在舍麥路到24街之間的永活街。

華埠 麥當勞 芝城

上一則

獲評A-等級 新世紀壽險推高利率回饋計畫

下一則

RV、小屋…美墨邊界寧靜社區 教友「天體」度假勝地

延伸閱讀

聯邦參議員帕迪拉召集社區 圓桌會議討論槍暴

聯邦參議員帕迪拉召集社區 圓桌會議討論槍暴

華商新高層建案 遭華埠住房團體反對

華商新高層建案 遭華埠住房團體反對
台灣麥當勞10個冷知識 這個紀錄世界第一 連美國也吃驚

台灣麥當勞10個冷知識 這個紀錄世界第一 連美國也吃驚
伊州滿42歲無證客可申請白卡 華埠美亞協會可助送件

伊州滿42歲無證客可申請白卡 華埠美亞協會可助送件
費城國慶獨立日遊行 中華公所隊伍吸睛獲眾人喝采

費城國慶獨立日遊行 中華公所隊伍吸睛獲眾人喝采
金山失業率創新低 華埠經濟未復甦

金山失業率創新低 華埠經濟未復甦

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
電影「料理鼠王」真實版在聖安東尼奧一家餐廳上演。(New York Post/@ritalongg)

電影「料理鼠王」真實版 在德州快餐店上演

2022-07-07 18:38

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗