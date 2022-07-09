芝華埠夏令會7月30日登場 為期兩天

華埠特別活動委員會及贊助商宣布，今年的夏令會將在7月30日及31日推出。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 特別活動委員會6日宣布，第43屆芝加哥華埠夏令會將在7月30日、7月31日在華埠永活街登場，主辦單位表示，今年除了豐富多元的美食、手工藝品、文化展示等攤位外，也將推出全天候的精彩節目演出，此外，美中餐飲協會將在活動中推出「吃Copi(前稱亞洲鯉)魚丸大賽」，獲勝者將有現金大獎。

華埠夏令會是在1979年的7月29日第一次舉辦，當時由在華埠亞珠街經營餐館的張淑雲夫婦(Celia and Geroge Cheung)主導，1989年開始夏令會由李雙振創辦的華埠特別活動委員會接手主辦，並將此活動不斷擴大，也獲得社區廣泛支持，該夏令會到今年已經邁入第43屆。

此外，今年也是麥當勞 公司第15年贊助夏令會，其他大力支持該活動的社區組織，包括88超市、Ameristar賭場、華埠Springhill Suites、皇上皇、Connie披薩等。

華埠特別活動委員會聯合主席黃婉嫻和華埠特別活動委員會創始人李雙振表示，今年也是芝城 華埠110周年，換句話說，華埠由克拉克街的舊址遷移到現址發展已經達110年，而現今更成為目前全美唯一逆勢成長的華埠。

第11區區長李慧華、第25區區長辦公室代表佛朗歌(Ruben Franco)、冠名贊助商麥當勞代表Emma LaPalermo、美洲華裔博物館館長劉振斌，美中餐飲協會會長鄭時坦均出席了發布會。

李慧華表示，雖然在明年選區重畫落實之前，華埠仍非11區選區，但明年年中之後就將畫入11區轄區，她非常樂意與25區區長共同合作推廣及參與夏令會，一起維護社區安全，促進發展。

夏令會時間為7月30日中午12時到晚間10時，31日從上午10時進行到晚間7時，地點就在舍麥路到24街之間的永活街。