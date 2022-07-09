92歲李振民 35歲陳振興 跨世代傳承9人排球賽

由芝加哥九人排球聯隊主辦的公開賽，不久前在華埠廣場舉行，吸引許多球迷圍觀。(特派員黃惠玲／攝影)

高齡92的李振民，56年前不惜血本在芝城華埠 舉辦全美九人排球賽，之後隨著球員年齡漸長加上為生計奔波，九人排球賽從芝城消失，近年透過年輕一輩陳振興(Tony Chen，35歲)積極推廣，此失傳球賽再次受到矚目，這兩位年齡差距近一甲子的「跨世代球友」，則將攜手向社區介紹這項充滿華人移民 歷史與文化演變的運動項目。

九人排球賽始於1930年代在美國東海岸工作的華裔工人，這種簡單粗略、需要充沛體力，且只要水泥地就可以進行的體育賽事，受到當年許多華工熱愛，也因此風行一時，不過，隨著生活條件以及大環境的演變，這種每隊九名球員上陣，而非現行六人成隊的排球賽，在1966年後就再也沒有人這樣打法。

排球是60年代華人移民熱衷的運動

李振民回憶，他1952年從廣東台山移民到美國，接著一頭栽進餐館業，「工作忙碌辛苦，大家很少有娛樂活動」，李振民說，因為自己之前在台山就喜歡打排球，到芝加哥後也開始呼朋引伴聚集打球，同時也希望大家有更多機會強健體魄及交流聯誼。

1963年芝城九人排球隊成立，成員大都是台山鄉親，球友定期練習、比賽，當時可說是許多移民們每周最期待的活動之一，李振民說，接著球隊也到美國東、西岸參加比賽，幾年後由全美球會邀請主辦1966年的全美排球賽，「雖然需要大筆經費，但幾經考慮，我們還是決定接下重任」。

李振民說，當年主辦城市必須負責接待各地球員與家屬的伙食，為此他與球隊成員到處尋找贊助，最後經費仍有短缺，因此他自掏腰包好幾千元補上，第一場也是唯一一場在芝城舉行的全美九人排球賽也得以圓滿落幕。

年歲紀長 奔波生計 9人排球華埠匿跡

不過，隨著一些球員年事漸長，加上年輕一輩的忙著打拼事業，九人球賽逐漸在華埠銷聲匿跡，直到近兩年陳振興投入推廣，才讓這項充滿歷史印記的體育活動，重新在華埠活躍。

陳振興說，傳統上九人排球賽僅在移民與其後代聚居的大都市進行，他在投入推動該運動前，也仔細了解了相關歷史，他說，這項運動為長期以來受到反華種族主義阻止參加主流運動的華裔男性，提供了一個體育競賽的出口。 1966年在芝加哥華埠舉行了全美九人排球公開賽。(北美華人排球邀請賽NACIVT提供)

新一代華裔期延續歷史與文化傳統

更希望藉著重新推出九人排球運動，讓更多關注在美華裔的歷史，並延續亞裔在美國社區的歸屬感，陳振興說，「不僅僅是推動排球，更要因此建立亞裔間的聯繫與友誼，才是推動這項運動的主旨」。

陳說，其實九人排球賽在東西兩岸仍然有不少人投入，相對來說，位於中西部的芝加哥幾乎可說是該項運動的「孤島」，他在2014年聽說有人在華埠附近的阿莫廣場公園(Armour Square Park)每周日就會有人在打九人排球，當時大多是對該運動記憶猶新的藍領工人或移民。

2018年他發起成立了「九人排隊芝加哥聯隊」(Chicago United)，也吸引越來越多人加入，目前成員已有40名，且經常到全美各地參加比賽。 1966年在芝加哥華埠舉行了全美九人排球公開賽。(北美華人排球邀請賽NACIVT提供)