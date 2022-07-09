我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓 餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

本報芝加哥訊
ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓，餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購
ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓，餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

ADS馬田電腦公司是一家專注技術與服務的公司，McPOS 餐館系統，始於1998年由 Microsoft 認證工程師及餐館資深團隊共同研發！McPOS就是一系列最新、最穩定的餐館行業產品及最優質的售後服務！提供餐館電腦一站服務，包括電腦點餐/平板點餐/網上訂餐/掃碼點餐/手機APP點餐/自助點餐機/送餐機器人/餐館自助排隊/監控保安 Camera/美容院指甲鋪系統/禮品卡系統/網上商城等。ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓0元購，0元餐館電腦、0元信用卡費和網上平臺費0元購，歡迎洽詢！

此外，該公司擁有二十多年的餐館電腦經驗，提供手機點餐/網上點餐/信用卡過帳/遠程保安監控系統/網站設計/餐館保險等一條龍服務。ADS信用卡公司提供直銷商服務，商家無需再支付任何信用卡刷卡手續費，給數千家客戶優質的體驗，芝加哥唐人街多產品示范餐館：sushi plus。使用ADS馬田電腦 McPOS 餐館系統，安全的數據保護和流暢的操作，擴展您的業務變得真正輕鬆，讓您有更多時間做自己喜歡的事。

ADS馬田電腦公司總部地址在唐人街中心：220 W 23RD ST, Chicago, IL 60616，總部銷售熱線：312-791-1886（多條線）或瀏覽 www.mcpos.com，ADS用心服務，一周七天營業，周末至晚上10點！掃碼了解更多。  

信用卡 手機 保險

上一則

希林協會，華聯會健康公益系列講座 第一講 “與您的大腦一起優雅變老”

下一則

美國脫口秀/影視明星歐陽萬成 9/9 Hard Rock Casino 印州劇場表演，門票即日起開賣

延伸閱讀

富士豪華醫療按摩椅國慶酬賓一元起價大拍賣

富士豪華醫療按摩椅國慶酬賓一元起價大拍賣
小心電訊陷阱

小心電訊陷阱
香港前特首梁振英夫人 被爆欠卡債挨告

香港前特首梁振英夫人 被爆欠卡債挨告
港前特首夫人欠信用卡卡債不還 被告到法院

港前特首夫人欠信用卡卡債不還 被告到法院
詐騙集團利用第三方支付 2小時盜刷8次得手19萬台幣

詐騙集團利用第三方支付 2小時盜刷8次得手19萬台幣
扒手伸爪好市多 盜走華人皮夾信用卡3連刷

扒手伸爪好市多 盜走華人皮夾信用卡3連刷

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
電影「料理鼠王」真實版在聖安東尼奧一家餐廳上演。(New York Post/@ritalongg)

電影「料理鼠王」真實版 在德州快餐店上演

2022-07-07 18:38

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗