美亞健康協會舉辦講座：關於伊州移民的醫療福利

美亞健康協會提供白卡與類白卡申請的協助服務，有需要者可電洽(312)225-6806。

美亞健康協會日前就伊州移民 的醫療福利舉辦講座，向民眾解釋疫情期間白卡 申請條件的變動和傳統白卡使用的方式，以及從7月1日開始，年齡在42歲或以上的伊州居民，無需再等待5年的時間，只要符合聯邦低收入的標準，就可以立即申請醫療白卡（Medicaid），而且不論有無身份者，也可以提出申請。

2020年12月1日開通的「65歲及以上無證移民可獲得類醫療白卡(Medicaid-like)」服務，繼去年將最低年齡要求降到55歲後，今年又在議會與州長支持下再度擴大實施，即日起，只要年滿42歲的伊州居民，無論是否具有合法居留身分，均可申請這項醫療福利。除了42歲即可申請伊州類醫療白卡外，現行的該州法律也允許18歲以下或懷孕婦女(包括產後60天)，不需要有合法居留身分，即可申請白卡。

美亞健康協會分析了現行白卡與類白卡的區別。白卡需持有綠卡滿五年或美國公民才能申請，不過，19歲以下及孕婦不在此限，申請者需符合收入限制，至於65歲及以上者則需符合資產要求。針對無證移民的類白卡，需滿足以下四個條件：1。年齡在42歲及以上，2。綠卡不滿五年或無證移民，3。個人月收低於1133元，夫妻月收低於1526元，4。個人資產低於2000元，或夫妻資產低於3000元。有關資產的要求在新冠疫情期間暫時免除。

白卡是一項由政府資助針對低收入個人與家庭的醫療保健計畫，主要由州府及聯邦政府共同出資，州府需根據聯邦政府的指導方針管理。聯邦法率規定，綠卡持有者、庇護者、難民以及出生在加拿大、聯邦認可的印第安部落成員均可申請取得，不過，這些個人通常必須在美國居留至少五年。美亞健康協會提供白卡與類白卡申請的協助服務，有需要者可電洽(312)225-6806。