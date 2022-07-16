我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

美國脫口秀／影視明星歐陽萬成 9/9 Hard Rock Casino 印州劇場表演，門票即日起開賣

本報芝加哥訊
美國脫口秀/影視明星歐陽萬成 9/9 Hard Rock Casino印州劇場表演,門票即日起開賣。
美國脫口秀/影視明星歐陽萬成 9/9 Hard Rock Casino印州劇場表演,門票即日起開賣。

在「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)以及HBO影集「硅谷」(Silicon Valley)演出，而受到高度矚目的華裔喜劇演員與作家歐陽萬成（Jimmy O. Yang）將於 9/9 晚上七點在位於印第安納州(5400 West 29th Ave. Gary,IN)的硬石賭場 (Hard Rock Casino Northern Indiana) 劇場公演。門票即日起發售，票價從 44 美元到 74 美元不等。他這次到印州硬石賭場(5400 West 29th Ave. Gary , IN)將帶給觀眾精采的單人脫口秀。據悉，新的印州硬石賭場高级劇場可容納1894人，配備了最先進的燈光和音響系統，擁有絕佳的視覺效果。詳細購票信息，可到網站查詢：https://reurl.cc/6ZxWeb。歡迎大家觀賞（本次演出僅限 21歲及以上者）。

歐陽萬成（Jimmy O. Yang）出生於香港，13 歲時移居洛杉磯，大學時選擇了經濟學，然而在學習過程中，他發現自己對於在金融公司實習並不是那麼感興趣，反而是喜劇表演深深吸引了他。2014他在「硅谷」影集中飾演Jian-Yang走紅，他更是在 YouTube 中擁有超過百萬點擊率的脫口秀節目主持人，他和好萊塢主流電影人同台飆戲從不怯場，更登上「People」雜誌，被評為「改變好萊塢的面孔」。歐陽萬成從所參與的第一個電視劇「破產女孩」(2 Broke Girls)，到「硅谷」中的Jian Yang，曾經經歷了許多挑戰，但他對演戲與創作的熱愛，使他堅持下來，並獲得越來越多認同。而去年他主演的Netflix浪漫喜劇電影「真愛難題」(Love Hard)，更曾登上收視冠軍。

擁有占地面積20萬平方英尺、全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。該娛樂中心將提供26張百家樂(Baccarat)臺，21點（Blackjack）臺28張，骰子臺（Craps）6張，牌九（Paigow）2張，輪盤（Roulette）6個，角子老虎機（Slots)1638臺（其中有1300臺老虎機是全新的）及體育博彩等全新賭場娛樂設施及尊貴服務。還配備有 Youyu（有馀）中餐廳美食，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利 Constant Grind Coffee Shop，三明治西點等高級餐飲場所，堪稱六星級的博彩娛樂設施迎接各位貴賓的到來，从精致的餐饮到精彩的娛樂項目均為來娛樂的賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

Hard Rock Casino Northern Indiana 位於印第安那州 Gary 的 5400 West 29th Ave.，緊鄰 I80/94 Burr Street 交匯處。如需更多資訊，請致電 219-228-2383 或訪問 www.hardrockcasinonorthernindiana.com。

電影 劇場 好萊塢

上一則

ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓 餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

下一則

賓州托兒抵稅上路 每戶上限6000元

延伸閱讀

印州卡梅爾國慶遊行 華美協會共襄盛舉

印州卡梅爾國慶遊行 華美協會共襄盛舉
放煙火出意外 印州男童死亡、佛州男子斷手

放煙火出意外 印州男童死亡、佛州男子斷手
國慶玩煙火出意外 印州童被炸死、佛州男斷手

國慶玩煙火出意外 印州童被炸死、佛州男斷手
俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助
Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24舉辦越南裔群星演唱會

Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24舉辦越南裔群星演唱會
龍鳳大賭場 現為Parkwest Bicycle Casino

龍鳳大賭場 現為Parkwest Bicycle Casino

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
職業美足聯盟NFL前達拉斯牛仔隊跑鋒巴柏因熱衰竭喪命。(Getty)

天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死

2022-07-13 21:12

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠