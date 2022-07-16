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華聯會／希林協會 健康公益系列講座第一講 “與您的大腦一起優雅變老”

本報芝加哥訊
上圖左起：希林Naperville托老中心總監夏萍，華聯會主席鄭征，Amita Health、徐明博士，希林事業發展部, 公共健康部總監Sophia Luo，希林健康部經理Carla Peng等。下圖為講座現場。
上圖左起：希林Naperville托老中心總監夏萍，華聯會主席鄭征，Amita Health、徐明博士，希林事業發展部, 公共健康部總監Sophia Luo，希林健康部經理Carla Peng等。下圖為講座現場。

為了推進健康社區建設，激發社區健康保健意識，本著“服務社區 展望未來 ”的宗旨，希林協會與大芝加哥地區華僑華人聯合會聯合舉辦系列健康公益講座，不定期邀請專家來普及健康知識、提高疾病預防和防護意識。7/6的日在希林協會舉行的線上和線下近百人參加的健康公益系列講座第一講是由精神科主治醫師， Victory 線上問診創辦人徐明博士主講，主題是“與您的大腦一起優雅變老”，徐明博士深入淺出的普及和解釋，讓聽從受益匪淺。近年來，擁有執業醫師執照的徐明醫生做了多場公益講座，為大家科普心理健康。徐明醫生專治各種心理健康問題如抑鬱，焦慮，睡眠障礙以及老年癡呆。

大芝加哥地區華僑華人聯合會，簡稱華聯會，是由147個大芝加哥地區華僑、華人、留學生以及社團的聯合體，系非政治、非營利組織。希林協會宗旨在於促進和幫助亞裔移民成功融入美國社會，發起和發展社區活動，為亞裔提供全方位社會福利與服務。希林公共健康服務專案成立於2003年，在近20年的發展中得到了聯邦政府，州政府，多項基金會及社會各界的大力支持。自2021年起，希林做為國家健康機構指定合作夥伴，參與並成為 All Of Us Research Program 全國宣傳大使。

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