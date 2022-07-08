我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

疫期逆勢成長 芝松年中心會員創新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華諮處總裁劉國華(前左一)、總監潘直理(前右一)與松年中心負責人徐婕雯(後排右二)祝福耆老壽星生日快樂。(特派員黃惠玲／攝影)
華諮處總裁劉國華(前左一)、總監潘直理(前右一)與松年中心負責人徐婕雯(後排右二)祝福耆老壽星生日快樂。(特派員黃惠玲／攝影)

停辦長達兩年半的華人諮詢服務處松年中心慶生會6日恢復推出，包括高齡98的長輩等200多位華裔耆老出席了這場「重啟生活」的餐會，松年中心負責人徐婕雯表示，疫情期中心擴大了對長輩們的飲食、防疫服務，因此會員人數不減反增，現在更首度突破500人，創下該中心29年來新高。

華埠名軒餐廳東主與愛心人士「無名小子」的贊助下，疫情前的定期慶生會，終於重新舉辦，耆老們歡聚一堂、互相問候，十分開心時隔兩年半後大家重新聚首。

華諮處總裁劉國華、總監潘直理(Jered Pruitt)均到場向老人家逐一問好，並向壽星們獻上生日祝福，劉國華表示，松年中心的耆老們是社區重要的組成部分，能夠重新實體相聚非常令人開心，他說，大家度過了一段非常艱難的日子，感謝大家對松年中心和社區的支持，他也祝福長輩們身體健康，同時也承諾華諮處將一如既往幫助支持老人群體。

徐婕雯表示，松年中心在1993年成立，初期會員僅17名，而疫情前會員人數也從來沒有超過500個，然而疫情爆發，松年中心各種興趣班、餐會都全面暫停，但華諮處仍然沒有停止對長輩們的服務，在過去一、兩年間，松年中心推出了為老人送餐、送防疫用品等應變服務，且中心工作人員持續和老年會員通話聊天，噓寒問暖，幫助他們排解寂寞，因此疫情不但沒有影響該中心成長，反而還成為了吸引會員的助力。

這些新的服務吸引了更多長輩們加入松年中心，她說，隨著部分興趣班重新開課，到今年6月為止，該中心會員激增到544名，寫下成立29年以來的最高紀錄。

6日的慶生會上，松年中心唱歌班演唱了「松年會歌」、「甜蜜蜜」和「友誼之光」三首歌曲，接著邊享用豐盛午餐，邊敘舊交流，活動圓滿成功。

松年中心歌唱班獻唱。(特派員黃惠玲／攝影)
松年中心歌唱班獻唱。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情 防疫 華埠

上一則

醫療醫保申請 萬全保險呼籲及早規畫

下一則

新州20歲滅門弒親兇嫌 判囚150年

延伸閱讀

岡州保安堂 升旗支持中華民國

岡州保安堂 升旗支持中華民國
金山失業率創新低 華埠經濟未復甦

金山失業率創新低 華埠經濟未復甦
屋崙華埠劫車嫌被捕 受害者未能成功指認 檢未提控

屋崙華埠劫車嫌被捕 受害者未能成功指認 檢未提控
芝華埠居民擬陳情關閉18號酒吧

芝華埠居民擬陳情關閉18號酒吧
屋崙華埠人行道上 80歲華翁遭槍匪搶走勞力士表 過程僅10秒

屋崙華埠人行道上 80歲華翁遭槍匪搶走勞力士表 過程僅10秒
華埠禮品店 善用社交媒體搶商機

華埠禮品店 善用社交媒體搶商機

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
涉嫌賣淫的Rose Shengmei Colton疑為亞裔。（ABC）

警查賣淫 7歲女童處境堪憂

2022-07-02 02:00
芝加哥前11區區長唐信因逃稅及對監管機關說謊被判處4個月徒刑。( 本報檔案照片)

芝華人聚居橋港區前區長唐信 逃稅判刑4個月

2022-07-06 14:51

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作