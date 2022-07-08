疫期逆勢成長 芝松年中心會員創新高

華諮處總裁劉國華(前左一)、總監潘直理(前右一)與松年中心負責人徐婕雯(後排右二)祝福耆老壽星生日快樂。(特派員黃惠玲／攝影)

停辦長達兩年半的華人諮詢服務處松年中心慶生會6日恢復推出，包括高齡98的長輩等200多位華裔耆老出席了這場「重啟生活」的餐會，松年中心負責人徐婕雯表示，疫情 期中心擴大了對長輩們的飲食、防疫 服務，因此會員人數不減反增，現在更首度突破500人，創下該中心29年來新高。

在華埠 名軒餐廳東主與愛心人士「無名小子」的贊助下，疫情前的定期慶生會，終於重新舉辦，耆老們歡聚一堂、互相問候，十分開心時隔兩年半後大家重新聚首。

華諮處總裁劉國華、總監潘直理(Jered Pruitt)均到場向老人家逐一問好，並向壽星們獻上生日祝福，劉國華表示，松年中心的耆老們是社區重要的組成部分，能夠重新實體相聚非常令人開心，他說，大家度過了一段非常艱難的日子，感謝大家對松年中心和社區的支持，他也祝福長輩們身體健康，同時也承諾華諮處將一如既往幫助支持老人群體。

徐婕雯表示，松年中心在1993年成立，初期會員僅17名，而疫情前會員人數也從來沒有超過500個，然而疫情爆發，松年中心各種興趣班、餐會都全面暫停，但華諮處仍然沒有停止對長輩們的服務，在過去一、兩年間，松年中心推出了為老人送餐、送防疫用品等應變服務，且中心工作人員持續和老年會員通話聊天，噓寒問暖，幫助他們排解寂寞，因此疫情不但沒有影響該中心成長，反而還成為了吸引會員的助力。

這些新的服務吸引了更多長輩們加入松年中心，她說，隨著部分興趣班重新開課，到今年6月為止，該中心會員激增到544名，寫下成立29年以來的最高紀錄。

6日的慶生會上，松年中心唱歌班演唱了「松年會歌」、「甜蜜蜜」和「友誼之光」三首歌曲，接著邊享用豐盛午餐，邊敘舊交流，活動圓滿成功。