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伊州逾1/4郡縣 列社區傳播高風險

特派員黃惠玲／芝加哥報導

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計顯示，伊利諾州102個郡縣中，包括庫克郡、杜佩琪郡在內，已有超過四分之一的郡縣(26個)都已經列入「新冠肺炎病毒社區傳播高風險」區域。

CDC指出，Omicron變異病毒株BA.5亞型，為目前為傳染最多最廣的種類，目前全美病例中，將進54%都是感染了BA.5。而BA.4也在全美染疫病例中占了16.5%，至於這兩種亞型的染疫症狀，專家表示，這波確診的患者症狀稍微有些不同，一些人感覺心跳頻率大幅增加，有些幼童還發燒至104度，另外一些人則是冷到必須蓋毯子，但蓋了毯子卻又開始冒汗，其他的症狀還包括吞嚥困難，每吞一口食物都像在硬吞乾草。連負責治療的醫生也無法倖免於難，感染後出現類似腦霧的狀況，根本無法專心。

至於是否需要在今年秋天接種新一劑疫苗對抗BA.5？芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，可能需要。不過，她說，雖然很多人寄望針對BA.4、BA.5亞型的疫苗能夠問市，但估計最快可能也要等到10月、11月。

公衛專家表示，配戴口罩加上接種疫苗，還是能降低感染與住院風險，因此打完一般針劑的，就應該盡快施打加強針。

芝加哥公校系統5日起已經重新開放四處區域接種站，凡年滿6歲及以上的公校學生或家人，均可前往施打，詳情可查詢：https://reurl.cc/A75xGe。

疫苗 公校 芝加哥

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