印州卡梅爾國慶遊行 華美協會共襄盛舉

華美協會今年參與遊行人數達140名，盛況空前。(華美協會提供)

印第安納州的卡梅爾市(Carmel)日前舉行了國慶遊行 ，已經參與該活動多年的印州華美協會，今年也不缺席，該協會邀請了武術隊、演藝團共襄盛舉，融合民族與文化特色的精采歌舞，成為當天圍觀民眾的矚目焦點。

醒獅隊伍最吸睛。( 華美協會提供)

印州華美協會成立於1973年，是由本地華裔及各個族裔組成的非營利團體，連續幾年，華美協會受邀參加卡梅爾國慶遊行，今年華美協會邀請了本地知名凌氏東方武術團，及印城中華演藝團共襄盛舉。

醒獅隊伍最吸睛。(華美協會提供)

華美的遊行隊伍，首先由華美協會、凌氏東方武術館及印城中華演藝團橫幅前導，接著是越戰期間曾參與救援的華人 軍醫蔡真叢少校乘坐的骨董紅色小跑車，中華演藝團天使 舞蹈隊緊接在後，由高惠玲帶隊的舞蹈團成員，穿上亮麗的民族服飾，展現漂亮舞姿，一路載歌載舞，贏得圍觀群眾的驚呼與喝采。

華美協會遊行隊伍。(華美協會提供)

隨後充滿喜慶味的花車登場，十分吸睛，今年主辦單位還特別邀請了本地著名的沖繩鼓隊坐在花車上演出；八隻大小舞獅可說是當天最受歡迎的隊伍，所經之處受到熱烈歡呼，五顏六色的獅身，在鑼鼓喧天的熱鬧氣氛下，掀起遊行高潮，許多民眾也紛紛拿出相機搶拍。

民族舞演出受到歡迎。(華美協會提供)

越戰期間曾參與救援的華人軍醫蔡真叢少校，乘坐古董紅色小跑車參與遊行。(華美協會提供)

華美協會表示，今年參與國慶遊行的人數特別熱烈，約有140人，許多家庭更是全家出動，大家手持美國國旗，陣容格外壯大，遊行結束，華美協會並招待與會者到當地海鮮餐館Journey Seafood用餐，並相約明年再見。