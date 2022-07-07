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印州卡梅爾國慶遊行 華美協會共襄盛舉

印第安納州訊
華美協會今年參與遊行人數達140名，盛況空前。(華美協會提供)
華美協會今年參與遊行人數達140名，盛況空前。(華美協會提供)

印第安納州的卡梅爾市(Carmel)日前舉行了國慶遊行，已經參與該活動多年的印州華美協會，今年也不缺席，該協會邀請了武術隊、演藝團共襄盛舉，融合民族與文化特色的精采歌舞，成為當天圍觀民眾的矚目焦點。

醒獅隊伍最吸睛。( 華美協會提供)
醒獅隊伍最吸睛。( 華美協會提供)

印州華美協會成立於1973年，是由本地華裔及各個族裔組成的非營利團體，連續幾年，華美協會受邀參加卡梅爾國慶遊行，今年華美協會邀請了本地知名凌氏東方武術團，及印城中華演藝團共襄盛舉。

醒獅隊伍最吸睛。(華美協會提供)
醒獅隊伍最吸睛。(華美協會提供)

華美的遊行隊伍，首先由華美協會、凌氏東方武術館及印城中華演藝團橫幅前導，接著是越戰期間曾參與救援的華人軍醫蔡真叢少校乘坐的骨董紅色小跑車，中華演藝團天使舞蹈隊緊接在後，由高惠玲帶隊的舞蹈團成員，穿上亮麗的民族服飾，展現漂亮舞姿，一路載歌載舞，贏得圍觀群眾的驚呼與喝采。

華美協會遊行隊伍。(華美協會提供)
華美協會遊行隊伍。(華美協會提供)

隨後充滿喜慶味的花車登場，十分吸睛，今年主辦單位還特別邀請了本地著名的沖繩鼓隊坐在花車上演出；八隻大小舞獅可說是當天最受歡迎的隊伍，所經之處受到熱烈歡呼，五顏六色的獅身，在鑼鼓喧天的熱鬧氣氛下，掀起遊行高潮，許多民眾也紛紛拿出相機搶拍。

民族舞演出受到歡迎。(華美協會提供)
民族舞演出受到歡迎。(華美協會提供)

越戰期間曾參與救援的華人軍醫蔡真叢少校，乘坐古董紅色小跑車參與遊行。(華美協會提...
越戰期間曾參與救援的華人軍醫蔡真叢少校，乘坐古董紅色小跑車參與遊行。(華美協會提供)

華美協會表示，今年參與國慶遊行的人數特別熱烈，約有140人，許多家庭更是全家出動，大家手持美國國旗，陣容格外壯大，遊行結束，華美協會並招待與會者到當地海鮮餐館Journey Seafood用餐，並相約明年再見。

遊行 天使 華人

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