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芝飛行秀8/20登場 3軍飛行隊齊上陣

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥市文化事務與特別活動局(DCASE)6日宣布，今年芝加哥水上及空中飛行秀(Chicago Air and Water Show)將恢復疫情前的活動規模，因此包括海軍藍天使飛行隊(Navy Blue Anges)、陸軍金騎士跳傘隊(Golden Knights Army Parachute Team)及空軍骨董機特技飛行隊(Air Force Heritage Flight)等，都將全面回歸演出。

文化局表示，今年的飛行秀日期在8月20日、21日兩天的上午10時到下午2時，於北大道湖灘(North Ave. Beach)舉行，這也是2019年以來，首度恢復全方位的演出。

今年的陣容包括海軍藍天使、陸軍降落傘隊、美國空軍骨董機隊、海軍傳奇飛行隊等，而負責轉播說明飛行表演長達35年的主持人杭特(Herb Hunter)也將重回主播台。

芝加哥水上與空中飛行秀在2020年因為疫情取消，2021年則僅由藍天使飛行隊獨立擔綱表演，文化局局長哈爾奇(Erin Harkey)說，今年這場歷史超過60年的免費大型夏日活動，終於再度登場。

她也透露，除了飛行隊的演出外，今年還會有海軍F-35C Lighting II、空軍F-22 Raptor及空軍C-17 Globemaster III，以及ANG A-10 Thunderbolt、ANG KC-135 Stratotanker等機型參與飛行。

有關水上及空中飛行秀的詳細信息，可查詢官網：chicagoairandwatershow.us。

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