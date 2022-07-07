文化與美食饗宴 「台灣好滋味」風靡芝城

成大鼓陣表演為活動揭開序幕。(特派員黃惠玲／攝影)

熟悉的台灣歌曲、懷念的街頭美食 ，以及台灣傳統文化「布袋戲」、「三太子」的現身，讓日前於芝加哥 市中心舉行的「台灣好滋味」活動，首度登場就吸引爆滿人潮。芝加哥市府亞裔最高職位的台裔財務長黃珍妮(Jennie Huang Bennett)出席活動時說，很想念台灣芭樂、蓮霧與夜市，也肯定這場盛會彰顯芝加哥移民多元文化的豐富。

「台灣好滋味」座無虛席。(特派員黃惠玲／攝影)

由「台灣之友基金會」主辦的「台灣好滋味」，在國慶日當天於北密西根大道蘋果旗艦店前的廣場推出，台灣之友基金會祕書長邱垂洸表示，這是第一次在市中心舉辦專門介紹台灣文化、美食與傳統的活動，感謝駐芝加哥台北經濟文化辦事處、台灣觀光 局、芝加哥台灣美食協會、台美商會等的大力支持贊助，更期待與會者透過音樂、美食與文化，進一步認識台灣。

當天活動上午11時開始，但現場數百個座位開場前已座無虛席，主辦單位貼心先發給每人一塊鳳梨酥，讓大家在等待開場期間，先品嘗台灣經典美食。

駐芝台北經文處處長姜森(右一)出席「台灣好滋味」。(特派員黃惠玲／攝影)

節目由著名的成大鼓陣以振奮人心的大鼓聲響揭開序幕。駐芝加哥台北經文處處長姜森首先致詞表示，感謝「台灣之友基金會」及台灣社團的支持，讓美國民眾有機會體驗台灣的文化表演及小吃，隨著疫情逐步緩解，也歡迎大家實地造訪台灣，親身體驗台灣之美。，他也提到，美國國慶也同時彰顯台美共享民主、自由及人權等共享價值，祝福台美關係更緊密。

駐芝台北經文處處長姜森夫婦(右二、三)與芝市府財務長黃珍妮夫婦(左二、三)及僑務諮詢委員項邦珍(右一)出席了「台灣好滋味」活動。(駐芝台北經文處提供)

芝加哥市首席財務長黃珍妮也攜家帶眷出席了活動，她說，她是第一個在市府擔任該職務的台裔，而她也以所領導團隊均為亞裔為傲，她非常開心有機會參加當天活動，她表示，芝城是移民城市，擁有豐富多元文化是芝加哥的特色，「台灣好滋味」就是最好的文化櫥窗。

台灣之友基金會秘書長邱垂洸(左一)感謝姜森夫婦(左三、二)、黃珍妮(右二)與項邦珍(右一)的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

此外，伊州州眾議會「友台連線」共同主席戴維斯(William Davis)也到場同樂。

當天除了提供台味便當及珍奶飲料外，還推出精采節目，包括由台裔青年組成的「中年危機搖滾樂團」獻唱「一樣的月光」、「愛你一萬年」等歌曲，還有芝加哥海外青年文化大使(FASCA)的電音三太子、舞龍舞獅，以及威斯康辛大學布袋戲「日月潭傳奇」、女高音歐純妃演唱、古典音樂四重奏現場音樂會。

駐紐約台北經文處文化中心及全美台灣同鄉會芝加哥分會在現場設有攤位，由志工介紹台灣相關旅遊及觀光資訊。