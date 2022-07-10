MINISO 名創優品店 芝加哥盛大開幕

MINISO名創優品店芝加哥盛大開幕（由Winson Tan Photography提供）。

地址位於芝加哥唐人街 2263 南永活街的 MINISO 名創優品日前舉辦盛大開幕儀式。該名創優品店主要經營「優質、創意、低價 」、深受年輕人喜歡的日本 風格精品超市，專營潮流時尚 、有態度、有溫度的創意生活用品，從各式設計俏皮茶杯、各式毛毛公仔、各式紀念品等品種繁多的精品，為當今的年輕人提供各種精選商品。致力傳遞美好生活，由於價格平民化，讓消費者不用考慮價格，就可輕鬆地享受有品質的生活!

隨著世界經濟空前繁榮，來自歐洲的奢侈品牌受到消費者的盲目追捧。然而，假冒商品遍佈市場。這就造成了人們兩種極端的消費模式。成立于2014年的名創優品品牌，創始人兼CEO葉國富（Jack Ye） 2013年與家人在日本度假時，獲得了名創優品的靈感。他在日本遇到了幾家專賣店，這些專賣店的商品品質好、設計好、價格便宜，這些產品大多是在中國製造的。憑藉葉國富在中國經濟轉型時期積累的對潮流時尚產品的開發、供應等方面的知識和經驗， MINISO 名創優品誕生了！

名創優品擁有一支優秀的設計師團隊，他們發掘生活中以及大自然的美好，讓您無時無刻感受全方位的生活溫度。名創優品自2013年在中國企業家葉國富的帶領下，短短幾年時間，在美國、加拿大、澳大利亞、西班牙、俄羅斯、印度、墨西哥等80多個國家和地區開設了4200多家門店。在美國有 58 家商店。該店自創立以來，名創優品已與可口可樂 、漫威、凱蒂貓、芝麻街、米奇米妮、粉紅豹、裸熊熊、北京故宮博物館等世界知名品牌合作，推出了深受年輕消費者喜愛的俏皮跨界產品。更多關於 MINISO 名創優品的資訊，請聯繫：312-392-2120.