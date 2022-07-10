我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

東方金美人英德紅茶 養身的朝廷貢品

本報芝加哥訊

東方金美人的英德紅茶，稱號好像⻩金一樣，除了好喝還具有一定的觀賞性質。當今社會忽然發現年輕人好像喝其它飲料的越來越少了，反而喝茶的人越來越多，這奇怪現像，原來自英德紅茶，趕上潮流，快來試上一口！

英紅九號是英德紅茶裡面的代表，而且時一個當家品種，也屬於大眾高香 品種，它的濃、醇、甜香度是非常豐富，最吸引的還是它的甜香度，且茶的外形特色是比較顯毫，金⻩金⻩的，很有觀賞價值。

英德紅茶口感都非常之好，茶的品質是非常優質的，在2019年的時候獲得世界公開 “世界紅茶”的稱號。而英紅九號尤其是春茶，上個世紀更被譽為是一種健康飲料。因茶葉內含化合物多達500多種，其中含有不少對人體有益的物質，如氨基酸、茶多酚、蛋白質等礦物元素 等，對人體有很好的養身效果，⻓期喝用，可以加強人體免疫系統，不易感染各種疾病。紅茶另一優點能養胃，能促進身 體的血液迴圈，活血等益處。

英德紅茶原產於清遠英德市，是廣東省面積最大的一個縣級 市，在那裡最有名的要數英德紅茶，它與祁紅、滇紅、宜紅、川紅⻬名。英德是個古 老的茶區，據歷史記載:英德種茶可追溯多年前，在明朝時，英德的土質茶已成為朝廷貢品，在19世紀英德茶 葉生產已普及⺠間，甚至在國際貿易興盛一時。

茶有不同⻛味。不管是鮮爽還是醇厚，是清新還是濃強，飲茶方式與制茶工藝一直在發展，在進步，都是茶葉魅力的體現。

現在夏季分享一款在家就能做的檸檬茶給大家，經濟實惠又健康。首先用英紅九號茶葉泡一壺茶，然後放蜂蜜調到自己合適的甜度，最後切幾片新鮮檸檬放進去，放進冰箱。一杯消暑解渴營養的飲品就做好了。

貨比三家，保證質優，喜歡茶葉，分銷、直銷、批發請逕自聯繫Sudan Huang， 312-522-2506, 或郵箱:[email protected]

蛋白質

上一則

維州費郡計程車 單趟起步價漲2元 補貼司機

下一則

芝加哥環湖健行路跑　倡導復蔬「心保與環保」

延伸閱讀

卡麥隆暗示「阿凡達2」片長3小時 「想上廁所就去」

卡麥隆暗示「阿凡達2」片長3小時 「想上廁所就去」
恩愛夫妻

恩愛夫妻
「珍奶之父」凃宗和染疫逝 茶界哀悼：人生圓滿

「珍奶之父」凃宗和染疫逝 茶界哀悼：人生圓滿
護理師肩膀腫如山被笑稱「大隻妹」 求醫找回美人肩

護理師肩膀腫如山被笑稱「大隻妹」 求醫找回美人肩
夏日美人飲 消暑又養顏

夏日美人飲 消暑又養顏
採茶記

採茶記

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生