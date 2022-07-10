東方金美人英德紅茶 養身的朝廷貢品

東方金美人的英德紅茶，稱號好像⻩金一樣，除了好喝還具有一定的觀賞性質。當今社會忽然發現年輕人好像喝其它飲料的越來越少了，反而喝茶的人越來越多，這奇怪現像，原來自英德紅茶，趕上潮流，快來試上一口！

英紅九號是英德紅茶裡面的代表，而且時一個當家品種，也屬於大眾高香 品種，它的濃、醇、甜香度是非常豐富，最吸引的還是它的甜香度，且茶的外形特色是比較顯毫，金⻩金⻩的，很有觀賞價值。

英德紅茶口感都非常之好，茶的品質是非常優質的，在2019年的時候獲得世界公開 “世界紅茶”的稱號。而英紅九號尤其是春茶，上個世紀更被譽為是一種健康飲料。因茶葉內含化合物多達500多種，其中含有不少對人體有益的物質，如氨基酸、茶多酚、蛋白質 等礦物元素 等，對人體有很好的養身效果，⻓期喝用，可以加強人體免疫系統，不易感染各種疾病。紅茶另一優點能養胃，能促進身 體的血液迴圈，活血等益處。

英德紅茶原產於清遠英德市，是廣東省面積最大的一個縣級 市，在那裡最有名的要數英德紅茶，它與祁紅、滇紅、宜紅、川紅⻬名。英德是個古 老的茶區，據歷史記載:英德種茶可追溯多年前，在明朝時，英德的土質茶已成為朝廷貢品，在19世紀英德茶 葉生產已普及⺠間，甚至在國際貿易興盛一時。

茶有不同⻛味。不管是鮮爽還是醇厚，是清新還是濃強，飲茶方式與制茶工藝一直在發展，在進步，都是茶葉魅力的體現。

現在夏季分享一款在家就能做的檸檬茶給大家，經濟實惠又健康。首先用英紅九號茶葉泡一壺茶，然後放蜂蜜調到自己合適的甜度，最後切幾片新鮮檸檬放進去，放進冰箱。一杯消暑解渴營養的飲品就做好了。

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