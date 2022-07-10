芝加哥環湖健行路跑　倡導復蔬「心保與環保」

起跑前佛光人歡喜合影。

本報芝加哥 訊

國際佛光會芝加哥協會第三分會，於7月2日上午在風光秀麗的Herrick湖，舉辦2022 VEGRUN環湖健行/路跑及聯誼活動。現場有33位佛光會員參加，佛光人在住持永嘉法師和監寺有恆法師的率領下沿著水清如鏡，湖光山色的小道共健行/路跑了138公里。參加人員其中最小的5歲，最年長的75歲。

第三分會杜堡惜會長首先致歡迎詞，表示地球生病了，拯救地球人人有責。復蔬公益路跑給我們提供了一個最好的平台，倡導蔬食，提升人們對蔬食的認識與參與度。

健行/路跑完畢後，每個參予者都品嚐自製的蔬食素食午餐。賀庭芳佛光人表示，倡導蔬食要從自己開始，也很高興自製的素壽司得到讚賞。其後兩位七月份生日的小朋友在歌聲中得到祝福，並請叔叔阿姨，爺爺奶奶們品嚐父母帶來的蛋糕。

督導黃于紋讚嘆到，今天的素食也可以製作到如此的精美可口，色香味俱全。他認為第三分會送給每個參予者的環保包，充分體現了佛光人對環保意識的重視與積極努力的付出。

理事王麗兒和理事馮錦绣表示，這是自新冠疾情以來第一次參加這樣活動，感到由衷的歡喜，也感受到大家的喜悅，非常樂意來做義工和參與活動。

理事崔萍燕對Herrick湖水深有感觸：湖里的水如此的平靜；相比而言，我們的心也能夠像湖水一樣清澈寧靜嗎？第三分會秘書王彬感言：要走出戶外，走向自然，讓心靜靜的與自然對話，體驗平和的身心狀態。

理事孫偉銘注意到公園其他人，對我們路跑者衣服的圖展及圖案感到興趣。有多名遊客也向我們詢問活動的目的。在得知是為蔬食而跑，都十分讚賞和肯定，甚至還竪起了大拇指。

協會會長周邁平，感謝第三分會的認真努力和豐富創意，也感謝其他分會的支持，充分體現了佛光人積極參加與集體創作的精神。

住持永嘉法師開示：復蔬公益路跑期望喚醒大眾，一起透過恢復蔬食來產生影響力，進而達到環境永續，經濟永續，社會永續。透過蔬食來長養慈悲心。唯有心的淨化才是最大的環保。希望參與者人人能量滿滿，鼓勵大家復蔬素食，積極參與下一輪7月16日的公益路跑。

最後，杜堡惜佛光人對此次活動做出了如下總結：水天一色清靜湖，紅舟點點沿道途；少兒嘻笑伴鳥鳴，好時好景好自在；復蔬素食公益跑，身心清淨總有悟(人間社因智供稿) 。

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