芝華埠居民擬陳情關閉18號酒吧

18號卡拉Ok酒吧位於「天下為公」牌樓旁的二樓，為華埠商圈中心位置。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華埠 「天下為公」牌樓的一死兩傷槍擊 案，再度引發華埠居民對於牌樓旁「18號卡拉Ok酒吧」(No. 18)的治安疑慮，華埠更好團結聯盟與25區區長盧漢士正籌畫發起請願陳情，希望市府有關當局將該酒吧關閉。

這家卡拉Ok酒吧位於永活街夾舍麥路交口，為華埠商圈中心，但在過去一年間，酒吧及商店前，陸續發生了多樁違法事件，包括公然猥褻、破壞公物及包括1日晚間等兩宗槍擊案，居民表示，「希望市府吊銷18號卡拉Ok酒吧的營業執照」。

芝加哥 太陽報報導，居民指控，18號卡拉Ok酒吧吸引罪犯做出違法行為的紀錄不良，且「沒有採取合理措施，來糾正營業期間或營業開始一小時及打烊後一小時的任何不當狀況」，因此帶來社區不安。

華埠更好團結聯盟表示，正與25區區長辦公室及社區代表草擬陳情信，希望近期向芝加哥商業事務與消費者保護局送出連署信，爭取將該酒吧永久停業。

對於居民的投訴與請願，該酒吧經理拒絕評論。

該酒吧一樓入口前於7月1日晚間11時左右發生一起致命槍擊案，一名女槍手因不滿男友與另外兩名女子搭訕憤而當街開槍，其中兩名女子一死一傷，開槍回擊女友的男子也中槍送醫未脫離險境。

根據警方紀錄，第九警分局局長傑洛米(Don Jerome)與酒吧在1日槍擊案後達成協議，在國慶連假期間暫停營業，然而有居民發現該酒吧仍然對外開放，後經舉報，警察到場才將其強制關閉。

去年3月15日凌晨，這家卡拉Ok店門口發生了槍擊案，根據警方報告，當時有六、七名非裔在店內消費，因故發生衝突，這群男女從店內吵到店外，接著一名嫌犯突然開槍，初步調查該名持槍者前後開了18槍，其中兩槍打中其中一人的腹部，警方到場後已把傷者送醫，傷勢嚴重。

附近一家商店的工作人員說，該酒吧的確是一大問題，「我們很擔心會發生更多的暴力影響華埠安全、傷害華埠商機」。

25區區長盧漢士在1日的槍擊案後發表聲明表示，包括華埠在內的25區選區內，在國慶周末已經發生了多起槍擊案，槍枝暴力儼然再次達到高峰，「酒吧的鬥毆往往以致命槍擊告終，而街上槍枝氾濫的情形不應被正常化，否則我們將活在危機之中」。