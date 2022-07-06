芝華埠商圈槍戰 女嫌當街掃射1死2傷

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

芝加哥警察局2日表示，華埠 地標「天下為公」牌樓下，7月1日晚間11時左右發生一起致命槍擊 案，一名女槍手因不滿男友與另外兩名女子搭訕憤而當街開槍，其中兩名女子一死一傷，開槍回擊女友的男子也中槍送醫未脫離險境。

根據警方紀錄，1日晚間一名非裔 男子與在華埠永活街夾舍麥路口的一家店門口抽煙的兩名女子(一西語裔，一亞裔)聊天，不久先去停車場拿車的該男非裔女友，開車回到店門前停在三人面前，對三人聊天聊得熱烈十分不滿，接著放話要開槍懲罰，兩女一男未對非裔女的警告在意，沒想到說時遲那時快，該非裔女真的掏槍向三人開火，儘管非裔男也開槍還擊，但未打中，女槍手隨後開車逃逸。

一名槍案發生當時在天下為公牌樓旁二樓的大三元餐廳用餐的民眾說，他大概聽到11聲槍響，「餐廳客人嚇得趕緊離開窗戶，躲到店裡部」。

警方紀錄指出，24歲的西語裔女性腋下與大腿中槍，經送醫不治，另一名42歲的亞裔女手部中彈，傷勢穩定；38歲的非裔男臀部中槍，目前仍在西北大學醫院急救，未脫離險境。

警方表示，涉案女槍手開著一部白色的日產轎車，警局正在全力追緝中。

由於1日為周五，又是國慶長假的開始，槍案發生地點位於華埠商圈中心，大批警車與救護車趕到，一度讓許多商家、顧客都非常驚慌，加上警察緊急封閉了永活街南向與舍麥路東向車道，部分正要返家的民眾因此受阻。

芝城華埠「天下為公」牌樓前的十字路口，幾乎已經成為該區治安死角，去年3月15日凌晨，在「天下為公」牌樓下的一家卡拉Ok店門口發生了槍擊案，根據警方報告，當時有六、七名非裔在店內消費，因故發生衝突，這群男女從店內吵到店外，接著一名嫌犯突然開槍，初步調查該名持槍者前後開了18槍，其中兩槍打中其中一人的腹部，警方到場後已把傷者送醫，傷勢嚴重。

第九警分局表示，華埠一帶的夜店，近年發生好幾次群毆、槍擊事件，而嫌犯幾乎都是從其他社區來的消費者，警方也多次接到居民舉報夜店附近街道入夜後車輛過多、聲音太吵，前年曾因疫情，這些問題因店家暫時停業而消失，然而之後酒吧、夜店重新營業，又傳出槍擊案。

此外，去年11月21日下午1時30分左右，該路口也發生槍擊案，警方稱至少五人為黑幫成員涉案，事發現場的兩輛車也都是登記有案的遭竊車輛，當時四名歹徒從一輛卡迪拉克下車，包圍一輛早先停在路口等紅燈的黑色吉普車，接著雙方短暫爭吵，隨後拔槍互轟然後分別往東西向逃逸，警方據報到場發現僅10秒左右，現場留下23枚彈殼。