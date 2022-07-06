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芝國慶連假槍聲頻傳 8死71傷

黃惠玲
芝警局表示，國慶連假芝加哥市有71人中槍，其中八人死亡。(芝警局臉書)
芝警局表示，國慶連假芝加哥市有71人中槍，其中八人死亡。(芝警局臉書)

芝加哥警局5日表示，剛結束的國慶三天連假，芝城包括華埠「天下為公」牌樓下發生的一死兩傷槍戰，共有71人中槍，其中八人死亡；去年同期芝加哥則有超過100人中彈，其中19人命喪槍口。

統計顯示，今年的國慶長假的槍擊傷亡人數，可說是過去兩三年來的低點，2020年同期有79人中槍，15人死亡。不過，今年仍比疫情前的2019年68人中槍、五死的紀錄高。

芝警局指出，連假周末較多人死傷的槍擊案，包括西加菲爾德公園(West Garfield Park)1日傍晚有四人中槍，4日清晨在南區的公園路花園(Parkway Gardens)有五人中槍，再來就是1日晚間11時左右，在華埠「天下為公」牌樓旁的一死兩傷槍擊案。

警局紀錄顯示，從2日晚間到3日清晨間的八個小時，至少有16人中槍，其中兩人死亡，這也是此次周末槍擊死傷最高的時段。

國慶周末槍擊案的傷者中，還有一名年僅10歲的男童，3日晚間坐在位於西英格伍德大道600號附近的家中看電視，遭穿屋而入的子彈打傷；傷者年齡最高的為一名90歲的老翁，在3日上午10時被人發現腹部中彈倒在南哈丁大道(S. Harding Ave.)1500號路旁。

芝警局說，槍擊案傷者年齡最小的為一名五歲男童，他4日晚間10時許在家中後院(W. Crystal St.夾43街附近)玩耍時，被顯然是有人向天空射擊的子彈擦傷肩膀。

回溯上個周末芝城有24人中槍、五人死亡。

槍擊 華埠 芝城

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