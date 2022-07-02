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伊利諾州猴痘病例全美第3高 即起可接種疫苗

特派員黃惠玲／芝加哥報導

猴痘病例持續增加，根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，伊利諾州累計患者已達46名，在全美範圍僅次於洛杉磯(80個)、紐約(72個)，伊州及芝加哥即將收到近4500劑疫苗，屆時18歲及以上的感染高危人群將可預約施打。

目前全美猴痘病例累計達396個，芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，伊州有46名患者，其中42位在芝市，芝城因此將接收到3200劑疫苗，其他1291劑疫苗則將由伊州衛生廳接收。

疫苗將提供給出現猴痘病例的郡縣，包括庫克郡、杜佩琪郡、肯恩郡以及湖郡，還有暴露風險較高者，例如曾經與猴痘患者密切身體接觸的人，此外，也將提供給因為工作關係而有感染風險者，例如實驗室工作人員、臨床醫生等。

亞瓦迪說，猴痘疫苗接種已經展開，除了將疫苗送到接觸過猴痘患者就診的診所外，也計畫在可能接觸病毒的高危地點，如澡堂、社區公共場所，舉辦疫苗施打活動，此外，芝市正準備在提供男男性關係者、變性男與變性女等治療的診所，推出接種服務。

亞瓦迪說，隨著世界衛生組織(WHO)指出猴痘在世界範圍內的持續傳播可能會導致病毒開始進入高危人群，包括孕婦、免疫功能低下的人和兒童等，地方衛生機構不得不提高警戒。

她也再度提醒民眾，猴痘可能通過親密接觸傳播，因此要參加小空間聚會或活動時，應多加評估再做出明智選擇。

猴痘 疫苗 伊州

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