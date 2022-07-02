車輛頻占用車道撞死人 芝自行車道明年底全面加裝護欄

芝加哥運輸局表示，到2023年年底，全市的自行車道都將裝設水泥護欄。(芝運輸局提供)

許多騎單車的民眾，時常遇到突然轉入自行車道的車輛，然而這種危險行為卻因無法落實執法禁止，而嚴重威脅騎士安全。有鑑於此，芝市宣布到2023年年底，全市的自行車專用道將增設水泥護欄，防止汽車 等其他車輛隨意使用自行車道肇禍，此外也將推出更多的自行車道。

這些新的保護措施，對推動自行車的機構來說是一項重大勝利，尤其今年多名騎士被占用自行車道的車輛撞死，其中還包括一名年僅三歲的幼兒。

芝運輸局發言人施洛德(Erica Schroeder)表示，新的強化自行車安全計畫，將在今年年底前，在全市15哩的自行車專用道加裝水泥護欄，到明年年底，裝護欄的自行車道會再增加13哩。她說，目前這28哩長的自行車道有護樁、分隔器將車道與一般車輛行駛的街道分開。

施洛德說，預計今年還將增設10哩長的自行車道，屆時全市共45哩長的自行車道，都會裝上水泥護欄、護樁、分隔器。

運輸局表示，水泥護欄將成為芝城 「新的保護自行車道的標準」，這項工程即日起動，第一階段將沿著金茲街(Kinzie St.)鋪設。

活躍運輸聯盟(Active Transportation Alliance)的執行主任賴內爾(Amy Rynell)說，加裝水泥護欄後，將使汽車不能再停於自行車道上；北華埠 附近的46區區長卡普雷曼(James Cappleman)說，越來越多人騎自行車，提升騎行者的安全非常重要；芝加哥市市長萊特福特說，公共安全不僅是應對緊急狀況部門的工作，升級基礎建設保障公眾安全也是必要措施。

今年預定完成水泥護欄裝設的自行車道路段，包括：

─Pulaski到Damen間的Lake St.。

─Rockewell到Diversey間的Logan Blvd.。

─Addison到Irving、Chicago到Divison及Kinzie到Ohio間的Milwaukee Ave.。

─Douglas到Harrison間的Indepence Blvd.。

─Independence到Sacramento間的Douglas Blvd.。

─Ashland到Halsted及Major Taylor Trail間的119街。