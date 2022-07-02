芝公園管理局 7月5日重開37座泳池

芝公園管理局宣布，5日起將重新開放43座戶外與市內游泳池。(芝公園管理局提供)

芝加哥 公園管理局因救生員人數不足，暫時關閉全市77座泳池引起民怨，儘管約一半的救生員職位仍未招滿，芝公園管理局決定縮減北大道湖灘(North Ave. Beach)與卡呂梅特湖灘(Calumet Beach)的游泳 區域，將救生員分流到社區泳池服務，包括橋港區麥克關恩公園(McGuan Park)在內37座戶外與市內泳池因此將於5日重新開放。

芝加哥公園管理局在夏季期間關閉社區泳池的消息公布後，許多民眾都感到不滿，頻抱怨「好不容易等到消暑戲水季節，竟然又全關」，多位區長也向公園管理局表達異議。

公園管理局說，今年該局旗下符合資格的救生員空缺率達45%，在民意反映下，該局調整了密西根湖灘開放範圍，將部分救生員改分配到社區泳池服務，因此5日開始，22個戶外泳池及15個室內泳池將可重新開放。

近日幾處芝加哥湖灘發生聚眾喧鬧事件，甚至傳出槍擊，導致芝加哥警局加強控管湖灘，也使公園管理局順利限縮海灘活動範圍，然後將25位救生員重新分配到社區工作。

華人聚居橋港區內的麥克關恩公園泳池(2901 S Poplar Ave.)，也在這波5日重開的名單中，不過位於華埠 譚繼平公園祖諒體育館內的游泳池，則仍然關閉，預計要到9月份勞工節後才會重開。

大多數的游泳池每周五天將從上午11時開放晚間7時，具體開放天數與時間，請查詢公園管理局官網：chicagoparkdistrict.com。