李建明任芝華商會會長 力拚打造華埠新形象
芝城華商會日前在華埠萬濠酒樓舉辦新一屆董事和執行董事就職典禮，上屆副會長李建明當選新年度華商會會長，副會長由黃安立、陳嘉釗擔任，董事長則由倪舉淩接任。
就職典禮由上屆董事長梅施美英主持，卸任會長麥克肖恩(Patrick McShane)感謝董事會與會員在其任期內給予支持。在伊州州眾議員馬靜儀、芝加哥第25區區長盧漢士的監誓下，李建明等人宣誓就職。
李建明為建材城AM Center Home Supply的負責人，他參與華商會多年，此次當選會長，除將繼續辦好華商會傳統活動龍舟賽、選美比賽和夏令會外，他提出六大工作目標。首先是「優化停車場」，他計畫將停車場月租客戶分成五天和七天兩種。通過調整價格，鼓勵月租用戶在周六日把車位騰給遊客，這樣在周末繁忙時段可以多提供500次的停車。
其次「推出華埠名片」，打造芝城華埠新形象，具體實施方案將在近期公布；第三則是開放個人會員，在商家企業會員外，個人也可加入會員享受折扣和專屬服務。第四是「推動大華商會概念」，通過與其他城市的華商會締結姐妹商會，雙方企業領導定期互訪，互相承認對方會員的特權福利，擴大人脈，增加商業機會。
第五為「開展專業培訓」，主要是建築裝修方面的各種證書培訓，例如是冷暖氣、水電工等，並提供中英雙語授課。畢業以後可以參加工會項目，也可以在社區中自己做生意，而不再是無證經營。第六是「發展商業平台」，將華商會打造成商業投資的合作平台，在接下來的每三個月舉辦一次商會活動，洽談生意，對接人脈。
倪舉淩表示，將與李建明及商會同仁密切合作，攜手努力達成目標。
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