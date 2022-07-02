李建明任芝華商會會長 力拚打造華埠新形象

芝城華商會新任會長李建明(前右二)、董事長倪舉凌(前左一)走馬上任。(高潔／攝影)

芝城 華商會日前在華埠 萬濠酒樓舉辦新一屆董事和執行董事就職典禮，上屆副會長李建明當選新年度華商會會長，副會長由黃安立、陳嘉釗擔任，董事長則由倪舉淩接任。

就職典禮由上屆董事長梅施美英主持，卸任會長麥克肖恩(Patrick McShane)感謝董事會與會員在其任期內給予支持。在伊州州眾議員 馬靜儀、芝加哥第25區區長盧漢士的監誓下，李建明等人宣誓就職。

李建明為建材城AM Center Home Supply的負責人，他參與華商會多年，此次當選會長，除將繼續辦好華商會傳統活動龍舟賽、選美比賽和夏令會外，他提出六大工作目標。首先是「優化停車場」，他計畫將停車場月租客戶分成五天和七天兩種。通過調整價格，鼓勵月租用戶在周六日把車位騰給遊客，這樣在周末繁忙時段可以多提供500次的停車。

芝城華商會剛卸任會長麥克肖恩(左)與新任會長李建明(中)、董事長倪舉凌(右)。(高潔／攝影)

其次「推出華埠名片」，打造芝城華埠新形象，具體實施方案將在近期公布；第三則是開放個人會員，在商家企業會員外，個人也可加入會員享受折扣和專屬服務。第四是「推動大華商會概念」，通過與其他城市的華商會締結姐妹商會，雙方企業領導定期互訪，互相承認對方會員的特權福利，擴大人脈，增加商業機會。

第五為「開展專業培訓」，主要是建築裝修方面的各種證書培訓，例如是冷暖氣、水電工等，並提供中英雙語授課。畢業以後可以參加工會項目，也可以在社區中自己做生意，而不再是無證經營。第六是「發展商業平台」，將華商會打造成商業投資的合作平台，在接下來的每三個月舉辦一次商會活動，洽談生意，對接人脈。

倪舉淩表示，將與李建明及商會同仁密切合作，攜手努力達成目標。