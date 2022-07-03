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芝加哥香港華協會舉辦座談會 慶祝香港回歸25周年

本報芝加哥訊
慶祝香港回歸25周年座談會上座無虚席。
慶祝香港回歸25周年座談會上座無虚席。

“一國兩制”在香港的實踐取得了舉世公認的成功，中國駐芝加哥總領館趙建總領事日前出席由芝加哥香港華協會舉辦座談會上發表了慶祝香港回歸25周年演說。座談會十分成功，邀請社團商賈，達官貴人親身演說，見證香港回歸25載歲月及大時代變遷。

見證香港最有代表性的芝加哥香港華協會日前假南華埠富麗華海鮮酒家舉行了上述助談會。芝加哥香港華協會會長陳健明就這方面解譯，香港能擁有高度自治，民生和經濟都保持安定繁榮，一國兩制是奠基石，既保證了香港與內地互聯互通的獨特優勢，又保持了金融體糸，資本自由流通等競爭優勢，也確保香港法制，使香港在中央直轄下，乃享有高度自治權力。

趙建總領事補充一國兩制優點說，香港原有資本主義制度和生活方式保持不變，法律基本不變。香港自行管理特別行政區自治範圍內事務，香港居民享有比歷史上任何時候都更廣泛的民主權利和自由。趙建總領事又表示，中央支持香港發展，曾幫助香港成功抵禦兩次國際金融危機的重大衝擊，鞏固了國際金融、航運、貿易中心地位，繼續被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一。香港本地生產總值從1.37萬億港元增長到2021年的2.86萬億港元，外匯儲備從928億美元增長到2022年的4650億美元，人均GDP翻了一倍。

趙建總領事再補充，據洛桑國際管理發展學院最新發佈的《2022年世界競爭力年報》中，香港排名從去年全球第7位上升至第5位，香港連續25年獲評“世界最自由經濟體”。祖國內地始終是香港戰勝各種困難和風險挑戰的堅強後盾。

趙建總領事又列舉說，無論當年抗擊“非典”，還是此次阻擊“新冠”，祖國內地始終全力保障香港急需的醫療和生活物資供應，並派遣醫療隊支持香港抗擊新冠疫情。事實證明，中央真誠為香港好，為香港同胞好，對香港整體利益和香港同胞根本福祉抱有最大關心和支持。

其餘列席座談會有香港貿易發展局駐芝加哥代表李劉佩結，華聯會主席鄭征, 芝加哥和統會會長李紅衛, 芝加哥華商會會長李建明,伊州州務卿傑西懷特亞裔顧問委員會主席馬森柱,聯豐集團董事長倪舉淩，福建商會會長黃寶璋,美國華人海外交流協會名譽會長周兆禧,美中餐飲業聯合會主席胡曉軍等，座談會由香港華協會副會長丘瑞圖主持。會議總結，香港自1997回歸迄今25周年，香港生產總值GDP遠比回歸以前為高。而1997香港回歸，也正式擺脫百年恥辱，是炎黃子孫期盼，從25載歲月裡，香港從亂到治，至目前長治久安，都歸功於一國兩制基楚。香港是以身作則，身體力行，實踐了兩種制度共存共榮的理想。最後大會及與會來賓都祝願東方之珠香港，永遠璀璨，經濟騰飛，繁榮昌盛。

芝加哥香港華協會舉辦座談會慶祝香港回歸25周年來賓合照留念。
芝加哥香港華協會舉辦座談會慶祝香港回歸25周年來賓合照留念。
中國駐芝加哥總領館趙建總領事日前出席由芝加哥香港華協會舉辦座談會上發表了慶祝香港...
中國駐芝加哥總領館趙建總領事日前出席由芝加哥香港華協會舉辦座談會上發表了慶祝香港回歸25周年演說(左)，芝加哥香港華協會會長陳健明隨同其右也發表了所見。
芝加哥香港華協會舉辦座談會，慶祝香港回歸25周年。
芝加哥香港華協會舉辦座談會，慶祝香港回歸25周年。

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