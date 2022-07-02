芝城華商會舉辦新一屆董事和執行董事就職典禮 李建明會長歡迎大家加入，打造華埠繁榮

新一屆職員與嘉賓合照

芝城 華商會日前在中國城萬濠酒樓舉辦新一屆董事和執行董事就職典禮，上屆副會長李建明當選2022-2023華商會會長，本屆副會長由黃安立、陳嘉釗擔任，倪舉淩則當選新一屆華商會董事長。就職典禮由上屆董事長梅施美英主持。卸任會長 Patrick McShane 在致述職辭時表示，非常荣幸担任华商会会长一職，他對新任会长李建明及新一屆董事職員表示祝賀，他也感谢在他任期內董事会给他的大力支持。新一屆董事會職員在伊州眾議員馬靜儀、芝加哥 第25區區長盧漢士的監誓下宣誓就職。

新任會長李建明在致辭中表示，將繼續辦好龍舟賽、選美比賽和夏令會等商會每年的傳統活動，并提出今後新班子六大工作目標計劃。分別是：1.優化停車場，讓遊客週末停車更方便。2.推出唐人街名片（具體實施方案將在短期內公佈）。3.開放個人會員，除正常商家會員外，個人會員也可以享受會員折扣和服務。4.推動“大華商會”概念，與其他城市華商會締結姐妹商會，定期互訪，擴大人脈，增加商機。5.開展專業培訓，主要針對建築裝修行業的各種證書培訓，例如是冷暖氣、水電工等，培訓班將會以中英文授課，幫助華人畢業後就業或開公司。6.發展商業平臺。將華商會打造成商業投資的合作平臺，定期舉辦商業洽談，擴大商會影響力。李建明會長還歡迎大家加入華商會，一起努力打造華埠 繁榮！

倪舉淩致辭感謝商會董事們的信任，推選他擔任華商會董事長。他表示，將與李建明會長及商會董事/同仁努力達成新的目標。華商會顧問委員會委員陳增華、李朱美卿，芝加哥華聯會主席鄭征、華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩、華埠商聯主席馬森柱、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、美中餐飲協會會長鄭時坦、美亞健康協會執行主任劉紅、華埠治安基金會會長黃暉、福建商會會長黃寶璋等百多位嘉賓出席就職典禮，共同見證新一屆華商會董事職員宣誓就職。