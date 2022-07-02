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芝加哥中國城「新榮超市」天天特價 慶祝國慶一次性沖值現金卡大回饋

本報芝加哥訊
芝加哥中國城新榮超市天天特價，是您購物的最佳選擇！
芝加哥中國城新榮超市天天特價，是您購物的最佳選擇！

芝加哥新榮超市（SUN WING MARKET）已正式開業。主要經營四時蔬果、南北雜貨、游水海鮮、急凍海鮮、新鮮肉食、參茸海味、藥材補品、家居用品、超級網紅食品/飲品和零食，還有品種繁多的海鮮、麵點、冷凍保鮮食品專櫃等商品數不勝數，應有盡有，且物美價廉！新榮超市擁有二萬多呎全新裝修、寬敞明亮的商品展示廳及購物空間，大型免費停車場，讓您享受舒適的購物樂趣，到新榮超市購物平、靚、正，保證食品符合衛生標準。新榮超市天天大特價酬賓，是您購物的最佳選擇！  

位於芝加哥中國城南永活街夾 27 Wells St. 的新榮超市，為慶祝國慶，除天天大特價酬賓外，還特別推出一次性沖值現金卡大回饋，即一次性沖值 $650，您將獲得價值$740現金回饋（時間：即日起至7/4止）解釋權在超市。中秋佳節將至，新榮超市已推出多款包括香港雅月、家好月圓等品牌月餅，稍後更多的品牌月餅陸續上市，歡迎前往選購！  

開門七件事，柴米油鹽醬醋茶，新榮超市食品用品樣樣俱全，提供一站式的購物服務。全新裝修的新榮超市交通便利，地處中國城人氣興旺的永活街（Wentworth Ave）沿線，穿過唐人街標誌性建築“天下為公”牌樓，一直往南31街方向，至27街右拐即到，自帶大型免費停車場，也可以街泊，十分方便，超市毗鄰 90/94 號高速口，方便出入。如果乘車 CTA 24 路巴士可在 Wentworh & 27th St 站下車即到！歡迎光臨新榮超市，地址：2701 S. Wells St. Chicago，IL 60616，營業時間：一周七天營業 （8 am - 8 pm），詳情請致電：（312）877-5508。

芝加哥中國城新榮超市天天特價，是您購物的最佳選擇！
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一次性沖值 $650，您將獲得價值$740現金回饋
一次性沖值 $650，您將獲得價值$740現金回饋

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