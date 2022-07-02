庫克郡郡長 Toni Preckwinkle 拜訪中國城，與社區僑領座談

Toni Preckwinkle 拜訪中國城，與社區僑領們合照

作為“我愛唐人街”系列活動之一，6月20日，美中餐飲業聯合會特別邀請庫克 郡郡長 Toni Preckwinkle 來到中國城，與社區僑領座談，共敘情誼，商討振興繁榮唐人街計策。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍介紹，長期以來，Toni Preckwinkle 十分重視華裔社區的發展和社區民意，積極支援參加包括春節遊行、亞裔月慶祝等社區活動，為社區治安和商業繁榮做出了許多努力。此次邀請郡長來到唐人街社區，目的就是鼓勵華人 社區表達意見，發出聲音，使社區民意和需求得到傾聽，以更好服務于華人社區。

大芝加哥地區華僑華人聯合會主席鄭征、聯豐集團董事長倪舉淩、華埠 商聯前主席馬森柱、華商會會長李建明等社區僑領出席座談會。會上，華聯會主席鄭征請 Toni Preckwinkle 介紹了目前庫克郡的工作重點。普瑞雯科提到三項主要工作：保障居民醫療健康需求，增進社區治安，促進社區經濟發展。在新冠疫情期間，庫克郡為小企業做了很多工作，包括幫助申請聯邦援助，為公司提供技術支援，與華諮處密切合作提供就業培訓等。Toni Preckwinkle 的政府還特別成立了經濟發展局，為庫克郡制定全面的經濟發展政策。此外，Toni Preckwinkle 還特別提到了經濟適用房、加強治安等舉措。這些都是中國城居民十分關心的議題。

席間，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、聯豐集團董事長倪舉淩、華埠商聯前主席馬森柱、華商會會長李建明以及福建商會理事長翁岩松、鄭東旭等分別發言，希望庫克郡積極支持芝加哥中國城這個全美唯一在發展的中國城的各項商業發展，為華埠的繼續繁榮給予政策上的優惠和支持

出席活動的還有美中餐飲業聯合會理事長陳明峰、副主席郭申鋒、副主席溫林鑫，副主席陳華，香港超市董事長陳建明代表總經理James，芝加哥傑林酒店集團總經理林建新、伍氏公所主席及沖蔞同鄉會創會主席伍兆定, niu sushi 餐廳董事長羅衛平，發軒零度集團 Andy 先生，優之良品董事長 Florence，風城一品董事長葉雨林等，他們都一一對中國城的發展獻計獻策。

Toni Preckwinkle 自2010年起擔任庫克郡郡長，在加強郡政府透明度和公共服務品質方面做出了一系列改革。Toni Preckwinkle 談到，在這個國家，有色人種團結在一起非常重要。“特別是過去幾年，我們看到前總統特朗普對華人的汙名化以及仇恨亞裔的暴行增加。我參加過許多次支持亞裔美國人的聚會，我將繼續支持華人社區的發展，與你們站在一起。”