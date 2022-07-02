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Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24舉辦越南裔群星演唱會

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24 舉辦越南裔群星演唱會
Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24 舉辦越南裔群星演唱會

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 硬石賭場內娛樂中心將於 7/24日晚上 9 點舉辦越南裔演藝界明星演唱會。這次群星演唱會有包括來自越南的著名男歌手 Lam Truong(藍祥），還有也是來自越南正在當紅的女歌手 Huong Tram以及美國本土非常受歡迎的 Dan Nguyen 和 Nguyen Hong Nhung 的歌手群星匯聚，他們的演出，定將為大家帶來一場視覺盛宴！硬石賭場高级劇場可容納1894人，配備了最先進的燈光和音響系統，擁有絕佳的視覺效果。  

擁有占地面積20萬平方英尺、總投資3億美元的全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。硬石賭場除有 YouYu Noodle Bar 中餐廳外，還配備 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點。還有一個可容納1954人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。該娛樂中心从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！讓您有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

要了解更多關於演唱會的詳情，歡迎致電亞洲服務團隊。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected],行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）,執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）,亞裔服務團隊成員還包括：Ichun Storer 219.314.3481 [email protected],Kelvin Chen 219.895.3096,[email protected] Mak,  [email protected],Dana Broertjes 219.781.4838,[email protected],

。有關 Hard Rock International的更多信息，歡迎訪問：www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

越南 亞裔 劇場

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